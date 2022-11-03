«Пансион»: красота требует жертв

Прошло 15 лет. Теперь на острове почему-то находится женский пансион, куда родители и мужья ссылают проштрафившихся молодых дворянок на перевоспитание. Руководит заведением неприятная женщина Захарова (Виктория Толстоганова, известная по фильмам «Утомленные солнцем 2», «Движение вверх», сериалу Kion «Чиновница») – как и положено, садистка и ханжа, требующая от воспитанниц беспрекословного подчинения и не брезгующая розгами. Кроме нее в пансионе живут пять девушек и заросший лохматой бородой работник по имени Серафим (Дмитрий Чеботарев, известный по фильму «Майор Гром» и сериалу «Вампиры средней полосы») – вот и все островное население. Сюда, представившись новой воспитанницей, приезжает девушка Полина (Стася Милославская, известная по фильмам «Бык» и «Стрельцов»), чтобы найти пропавшую несколько месяцев назад сестру и заодно разгадать остальные тайны этого проклятого местечка.