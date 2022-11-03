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«Пансион»: красота требует жертв

На видеосервисе «Иви» вышел четырехсерийный хоррор про женский пансион в Российской империи начала прошлого века
Роман Черкасов , критик

На покрытом лесами острове где-то в холодном (предположительно Балтийском) море располагалась некая «женская община». В 1888 г. всех ее членов нашли мертвыми, выжила только семилетняя девочка. Теребя в руках амулет, она сидела под деревом и напевала страшную песенку про «темную ночь – дьявола дочь».

/QS FILMS / Иви

Прошло 15 лет. Теперь на острове почему-то находится женский пансион, куда родители и мужья ссылают проштрафившихся молодых дворянок на перевоспитание. Руководит заведением неприятная женщина Захарова (Виктория Толстоганова, известная по фильмам «Утомленные солнцем 2», «Движение вверх», сериалу Kion «Чиновница») – как и положено, садистка и ханжа, требующая от воспитанниц беспрекословного подчинения и не брезгующая розгами. Кроме нее в пансионе живут пять девушек и заросший лохматой бородой работник по имени Серафим (Дмитрий Чеботарев, известный по фильму «Майор Гром» и сериалу «Вампиры средней полосы») – вот и все островное население. Сюда, представившись новой воспитанницей, приезжает девушка Полина (Стася Милославская, известная по фильмам «Бык» и «Стрельцов»), чтобы найти пропавшую несколько месяцев назад сестру и заодно разгадать остальные тайны этого проклятого местечка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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