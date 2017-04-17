Секретный доклад Хрущева, послевоенная пятилетка и Гражданская война

«Русские» лоты на первом аукционе Christie's, посвященном геополитическим событиям XX века

Christie's с 20 по 27 апреля проведет онлайн-аукцион «Восстание! Геополитические кадры XX века» – первые в истории торги Christie's, посвященные важным геополитическим событиям XX в. На аукционе выставят фотографии, плакаты, брошюры, карты и другие предметы коллекционирования – свидетельства эпохи с 1900-х по 1980-е гг., представляющие историю стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки