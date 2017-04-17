Секретный доклад Хрущева, послевоенная пятилетка и Гражданская война
«Русские» лоты на первом аукционе Christie's, посвященном геополитическим событиям XX века
Christie's с 20 по 27 апреля проведет онлайн-аукцион «Восстание! Геополитические кадры XX века» – первые в истории торги Christie's, посвященные важным геополитическим событиям XX в. На аукционе выставят фотографии, плакаты, брошюры, карты и другие предметы коллекционирования – свидетельства эпохи с 1900-х по 1980-е гг., представляющие историю стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки
Историю России на аукционе «Восстание! Геополитические кадры XX века» представляют шесть лотов. Самый объемный лот - «Пятилетка в действии!» (Five year plan in action!). Его материалы - тематическая выставка, посвященная индустриализации Украины в период с 1945 по 1950 г.
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«Пятилетка в действии!» включает 18 складных выставочных стендов, состоящих из 66 информационных щитов (размер каждого приблизительно 600 x 1800 мм и меньше) с фотографиями
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«Пятилетка в действии!» - самый дорогой лот аукциона, его предварительная оценка составляет $25 000–35 000. На фото: один из стендов выставки
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Фотографии сопровождены трафаретными подписями на русском языке и сделанными от руки подписями на иврите
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Собранные материалы посвящены результатам процесса индустриализации на территории Донецкого региона
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Одно из свидетельств успешности четвертой пятилетки 1945-1950 гг. - Зуевская ГРЭС
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Помимо свидетельств индустриальных достижений плакаты иллюстрируют быт жителей региона и демонстрируют улучшение благосостояния населения
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Предположительно, стенды датируются концом 1940-х годов, уточняет Christie's
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Продукция тяжелого энергетического машиностроения. В центре снимка - турбина для ГЭС
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Стенд с кадрами освобождения Донбасса в годы Второй мировой войны
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Стилистика стендов представляют собой комбинацию конструктивизма, соцреализма и советского классицизма, указано в описании лота на сайте Christie's
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Другой «Русский» лот аукциона - альбом с фотографиями «Россия, 1918-1920 гг.». На 15 листах собраны 86 оригинальных фотографий, на которых запечатлены летчики Королевских ВВС Великобритании, оказывающие поддержку антибольшевистским войскам во время Гражданской войны в России
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На снимках можно увидеть быт штаба Королевских ВВС Великобритании, корабли и самолеты, а личный состав, включая капитана Уайзвелла (бомбардировщика), лейтенанта Кларка (связиста) и капитана Брауна (секция ремонта летательных аппаратов), уточняет Christie's
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В альбоме преобладают снимки, сделанные зимой, хотя присутствуют и летние сцены
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В альбоме 10 фотографий большого формата (приблизительно 160 x 210 мм и 130 x 195 мм), 24 фотографии среднего формата (приблизительно от 100 x 150 мм до 80 x 120 мм), остальные приблизительно от 75 x 100 мм до 65 x 90 мм, уточняет
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Предварительная оценка альбома - $3000–5000
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Также одним из лотов станет секретный доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях», опубликованный в Варшаве в 1956 г.
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Издание включает два тома. Оценочная стоимость лота - $2000–3000
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С эстимейтом в $1200–1800 на торги выставят 39 публикаций российских и британских авторов на английском языке, агитирующих за революцию. В их числе - «Уроки русской революции» Ленина (Lessons of the Russian Revolution)
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Шесть публикаций о природе советского тоталитарного режима, изданных в промежутке с 1920-х по 1950-е гг., объединены в лот, оцененный в $500-800
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Самый недорогой из «русских» лотов аукциона - девять публикаций о результатах революции, изданных с 1918 по 1920 г. Его оценка составляет $300-500
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Материалы лота «Пятилетка в действии!»
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Фотоальбом «Россия, 1918-1920 гг.»
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Фотоальбом «Россия, 1918-1920 гг.»
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