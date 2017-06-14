Победителем «Кинотавра» стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»
В Сочи прошла церемония закрытия XXVIII кинофестиваля
В Сочи завершился 28-й кинофестиваль «Китнотавр». Ведущим церемонии закрытия стал режиссер Федор Бондарчук (на фото с актрисой Паулиной Андреевой)
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Победителем фестиваля стала лента Бориса Хлебникова «Аритмия», исполнитель главной роли Александр Яценко награжден за лучшую актерскую работу. Ранее картина завоевала еще одну одну награду - стала лучшей по мнению зрителей
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Лучшим режиссером назван Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники». Кроме того, лента завоевала второе место в зрительском голосовании и приз за операторскую работу ( ее получил Владислав Опельянц)
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Приз «За лучшую женскую роль» получила актриса Инга Оболдина (на фото слева), сыгравшая в фильме режиссера Кирилла Плетнева «Жги»
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Специальный приз жюри «За новый уровень в кино» присудили Роману Волобуеву и его ленте «Блокбастер». Награду за режиссера получали актриса Светлана Устинова, исполнившая в фильме одну из главных ролей, и продюсер ленты Илья Стюарт. Ранее Волобуев заявил, что в прокат фильм выйдет без его фамилии, потому что он не согласен с окончательным вариантом картины и считает его не своим, а продюсерским
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Жюри возглавлял Евгений Миронов (на фото актер с Юлией Пересильд), в основном конкурсе было представлено 14 фильмов
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«Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня. На фото: актриса Екатерина Шпица
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Церемония закрытия завершилась показом ленты «Про Любовь. Только для взрослых». Ее продюсером стала Анна Меликян (на фото), в 2015 г. снявшая как режиссер картину «Про любовь», завоевавшую главный приз 26-го «Кинотавра»
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