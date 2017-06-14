Победителем «Кинотавра» стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Специальный приз жюри «За новый уровень в кино» присудили Роману Волобуеву и его ленте «Блокбастер». Награду за режиссера получали актриса Светлана Устинова, исполнившая в фильме одну из главных ролей, и продюсер ленты Илья Стюарт. Ранее Волобуев заявил, что в прокат фильм выйдет без его фамилии, потому что он не согласен с окончательным вариантом картины и считает его не своим, а продюсерским

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