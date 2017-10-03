Лучшие отели России 2017 года
Победители ежегодной премии World Travel Awards
В Санкт-Петербурге объявили европейских победителей международной премии в сфере туристического рынка World Travel Awards – 2017. По условиям премии лучших выбирают не только по каждому континенту, но и в отдельных странах, причем номинации в разных странах отличаются. Лучшие отели России жюри определяло в восьми номинациях. Лучшим отелем года назвали гостиницу «Гранд отель Европа»
1/9
Как лучший отель класса люкс наградили «Асторию». Один из самых известных российских отелей ранее уже получал четыре награды World Travel Awards: как лучший отель в 2004 г., 2005 г. и 2006 г., а также за лучший люкс 2007 г.
2/9
Санкт-петербургский Rossi Boutique Hotel & SPA признается лучшим бутик-отелем в шестой раз с 2012 г. На фото - люкс Executive Suite
3/9
За лучшие резиденции при отеле наградили московский Radisson Royal Hotel. Апартаменты здесь стабильно пользуются спросом, хотя руководство не ставит себе задачи 100% заполняемости - чтобы у гостей не терялось ощущение уникального продукта, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный менеджер отеля Radisson Royal Штефан Кюр
4/9
Лучший люкс года - Lobanov Presidential Suite в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Люкс, названный в честь первого владельца здания отеля (Дома со львами) князя Александра Лобанова, расположен на втором этаже отеля и занимает площадь 152 кв. м. Номер включает гостиную с декоративным камином, столовую зону для шестерых гостей, гардеробную и спальню
5/9
Swissotel Krasnye Holmy Moscow выиграл в двух номинациях - бизнес-отель и бизнес-отель класса люкс. Обе награды отель получает не в первый раз: лучшим бизнес-отелем он становился в 2016, 2014, 2012 и 2011 гг., а лучшим люксовым бизнес-отелем - в 2016 г.
6/9
Лучшим отель для конференций назвали Corinthia Hotel St. Petersburg. Эту награду отель получает в седьмой раз с 2010 г.
7/9
Победителями на европейском уровне признаны два российских отеля. Крымский курорт Mriya Resort & Spa в третий раз признается лучшим европейским курортным комплексом для отдыха. Комплекс расположен на территории 27 га, спроектирован знаменитым британским архитектором сэром Норманом Фостером, включает 422 номеров и вилл, собственный пляж протяженностью более 300 м, пять ресторанов, конгресс-центр, медицинский центр
8/9
Lotte Hotel St. Peterburg, открывшийся в мае 2017 г., назвали лучшим новым отелем. Гостиница стоимостью $120 млн расположена в историческом здании - особняке Якунчиковой на углу набережной реки Мойки и переулка Антоненко
9/9
Самые популярные галереи