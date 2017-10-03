Лучшие отели России 2017 года

Евгений Егоров / Ведомости

Как лучший отель класса люкс наградили «Асторию». Один из самых известных российских отелей ранее уже получал четыре награды World Travel Awards: как лучший отель в 2004 г., 2005 г. и 2006 г., а также за лучший люкс 2007 г.

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