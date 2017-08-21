Умер голливудский комик Джерри Льюис

Комедийный актер и шоумен Джерри Льюис скончался на 92 году жизни в своем доме в Лас-Вегасе в кругу семьи, передает Associated Press. По словам публициста Кэнди Казау, на которого ссылается агентство, Льюис умер от естественных причин.

Льюис, начавший выступать на сцене в водевилях в 5 лет, стал звездой комедии уже в 20. Это произошло после Второй мировой войны, во второй половине 40-х гг., благодаря комедийному дуэту с певцом Дином Мартином. Они выступали в клубах, собственных шоу, а за 10 лет сотрудничества успели сняться в 16 фильмах. Их дуэту даже была посвящена серия комиксов «Приключения Дина Мартина и Джерри Льюиса».

Актер сыграл в таких фильмах как «Коридорный», «Чокнутый профессор», «Дамский угодник», снялся в «Короле комедии» Мартина Скорсезе и «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы. В 2006 г. Льюис удостоился почетной премии «Эмми», а в 2009 г. получил почетного «Оскара».