СКР подтвердил возбуждение дела о хищении 28 млн рублей у Этуша
Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что ведется расследование уголовного дела о хищении денежных средств у актера Владимира Этуша.
Уголовное дело возбуждено против 59-летнего мужчины. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество)», - уточнила представитель СКР Юлия Иванова.
В СМИ ранее появилась информация о том, что Этуша обманули в 2013 г. Он лишился сбережений в размере 28 млн руб., деньги у артиста взял мужчина, он обещал выгодно вложить их в швейцарский банк.