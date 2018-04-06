Машков назначен новым художественным руководителем «Табакерки»

Недвижимость

Новости

В Москве исчезают из продажи коммунальные квартиры и комнаты

Количество выставленных на продажу коммунальных квартир и комнат в Москве ежегодно сокращается. При этом «коммуналки» перешли в разряд исчезающего вида жилья. По подсчетам экспертов компании «Инком-Недвижимость», на данный момент коммунальные квартиры составляют всего 1,5% от общего числа квартир в продаже, комнаты - 7%.

«Предложение комнат гораздо больше [чем коммунальных квартир], оно пополняется лотами, появляющимися, к примеру, в случае раздела жилплощади между несколькими собственниками», говорит Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость». Но эксперт отмечает, что этот небольшой приток сокращается ежегодно. Так, если в 2013 г. комнат в продаже было – 5 298 лотов, то сегодня это число снизилось в 2,2 раза - 2 421 комната. В общем объеме предложения доля комнат на «вторичке» за указанный срок сократилась с 11% до 7%.

При этом их средняя стоимость за 5 лет не изменилась и осталась на уровне 2,9 млн руб. Наибольшее число комнат, предлагаемых на столичном рынке недвижимости, сконцентрировано в пешей доступности от таких станций метро, как «Пражская» (162 лота), «Алтуфьево» (142 лота), «Авиамоторная» (141 лот).

Основная причина падения покупательского интереса к комнатам – потеря этим сегментом статуса наиболее дешевого жилья. Эту нишу заняли студии, которые начали массово выходить на первичный рынок Москвы. «Из-за падения популярности комнат сроки экспозиции этих объектов существенно увеличились. В 2000-х годах наиболее дешевые лоты реализовывались в течение нескольких дней, их буквально отрывали с руками. Сейчас даже объекты стоимостью менее 2 млн руб. надолго застревают в предложении. При этом средний срок экспозиции комнат на московской “вторичке” за 5 лет вырос в 3 раза – с месяца до трех. На его увеличение повлиял и тот факт, что многие владельцы комнат в столице – особенно тех объектов, которые расположены в ЦАО, – сейчас сильно завышают стоимость своей собственности», - говорит Сергей Шлома.

Что касается коммунальных квартир, то Шлома называет этот сегмент «вымирающим типом жилья». По его оценке, если на этапе становления московского рынка жилья, каждым третьим объектом в продаже была «коммуналка», то к 2008 г. доля «коммуналок» и комнат в их составе составляла уже не 30%, а 10%, в 2013 г. – 5%. «Сейчас же этот показатель равен всего 1,5%», - говорит Шлома.