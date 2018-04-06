Машков назначен новым художественным руководителем «Табакерки»
Художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии «Табакерка» стал народный артист России Владимир Машков, передает «Интерфакс» с представления нового худрука коллективу театра.
«Уверен, нам предстоит интересная жизнь, мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность, – сказал Машков. – Я в крайней степени собранности, и, как завещал мой учитель Олег Табаков, "дело надо делать". Будем работать в традициях русской реалистической школы, мы будем двигаться этим путем».
Машков приступит к своим обязанностям с 23 апреля. На посту худрука он заменит Олега Табакова. Худрук МХТ им. Чехова и основатель «Табакерки» ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни.
Актер театра и кино Владимир Машков родился в Туле, окончил Школу-студию МХАТ (курс Табакова) в 1990 г. В качестве театрального режиссера Машков поставил на сцене «Табакерки» спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». На сцене МХТ им. Чехова поставил спектакль «№ 13», а в «Сатириконе» – «Трехгрошовую оперу».
Художественным руководителем МХТ 23 марта был назначен Сергей Женовач.