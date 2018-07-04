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Болельщика из Англии оштрафовали за надпись на памятнике футболисту Черенкову

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 3000 руб. гражданина Великобритании Руфуса Эдварда Холла, который разрисовал памятник советскому футболисту Федору Черенкову на территории стадиона »Спартак».

Суд признал англичанина виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). По этой статье Холлу грозило до 10 000 руб. штрафа или обязательные работы на срок до 160 часов и запрет на посещение спортивных соревнований. Сам Холл в суде вину признал и принес извинения.

Двадцатилетний болельщик Эдвард Холл, приехавший на чемпионат мира, перед матчем сборных Колумбии и Англии 3 июля написал слово England («Англия») на памятнике игроку «Спартака» Федору Черенкову. Службы безопасности «Спартака» отыскала вандала, его задержали. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, сообщила московская полиция.

Полиция задержала английского болельщика, который перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия — Англия в Москве на стадионе «Спартак» написал красным цветом на памятнике легендарному игроку красно-белых Фёдору Черенкову слово England 🤨🙄😒 pic.twitter.com/3UvYbuz0qv — Марина Саакян 🇷🇺 (@marinochka_san) 3 июля 2018 г.

«Спорт-экспресс» опубликовал видео, на котором болельщик говорит, что не стал бы наносить надпись на памятник, если бы знал, что это оскорбит людей. Свой поступок он объяснил тем, что «хотел оставить что-то на память».

Сотрудники «Спартака» уже отмыли памятник Черенкову от надписи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного округа столицы.

Сборная Англии 3 июля одержала победу над командой Колумбии по пенальти (1:1, 4:3) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда» в среду рассказал, что некоторые иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат, хотят прихватить со столичных улиц «какой-нибудь сувенир» на память. «Некоторые даже снимают уличные украшения. Чаще всего это светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика», - сказал Бирюков. По его словам, московские власти не возражают и готовы заменить лампочки. Он также сообщил, что с начала чемпионата в Москве сломали около 600 лавочек. «Но мы тут же поставили новые», - сообщил Бирюков.

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