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Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн умер на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе. «Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна. Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать», – говорится на странице вуза в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Гелл-Манн был одним из величайших физиков XX в., первооткрывателем, сооснователем Института Санта-Фе.

Ученый получил Нобелевскую премию в 1969 г. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий.

Гелл-Манн разработал классификацию сильновзаимодействующих частиц – адронов, а также предположил, что они должны состоять из более фундаментальных частиц. Он назвал их «кварками», позаимствовав это слово из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Позже существование кварков было подтверждено многочисленными исследованиями.