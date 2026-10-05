Медведева сняли с матча с Джоковичем за попадание мячом в зрителя

Эпизод произошел во втором сете при счете 7:5, 5:3 в пользу Джоковича. После завершения розыгрыша Медведев ударил ракеткой по мячу, который попал в голову находившемуся на трибуне болельщику. После этого россиянина сняли с матча, а Джокович вышел в финал турнира.