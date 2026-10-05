Медведева сняли с матча с Джоковичем за попадание мячом в зрителя
Российского теннисиста Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против серба Новака Джоковича после попадания мячом в зрителя. Россиянину присудили техническое поражение.
Эпизод произошел во втором сете при счете 7:5, 5:3 в пользу Джоковича. После завершения розыгрыша Медведев ударил ракеткой по мячу, который попал в голову находившемуся на трибуне болельщику. После этого россиянина сняли с матча, а Джокович вышел в финал турнира.
Накануне полуфинала Джокович довел победную серию на турнире в Пекине до рекордных 32 матчей. В четвертьфинале он обыграл немца Александра Зверева со счетом 4:6, 6:4, 6:4. До встречи 5 октября серб выиграл у Медведева 10 из 15 очных матчей.
Благодаря выступлению в Пекине Медведев вернется в топ-5 мирового рейтинга впервые с января 2025 г. До турнира россиянин занимал шестое место в рейтинге ATP. На его счету 24 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов.