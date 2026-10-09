Лунгин: старый «Кинотавр» был про красивую жизнь, а не про кино

По его словам, «Кинотавр» начинался с бандитов, генералов и любовниц, а серьезным фестивалем стал только при новом руководстве. Лунгин также отметил, что перестал ездить на «Кинотавр», потому что по датам он совпадал с фестивалем «Зеркало» в Иванове, который режиссер возглавлял с 2010 по 2018 г. Для сравнения, фестиваль «Окно в Европу» в Выборге, по словам Лунгина, всегда существовал «на подпитке у кино»: слабеет кино – слабеет Выборг.