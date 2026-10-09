Лунгин: старый «Кинотавр» был про красивую жизнь, а не про кино
Режиссер Павел Лунгин считает, что старый «Кинотавр» был скорее светской тусовкой, чем киносмотром. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».
«У меня было ощущение, что старый "Кинотавр" был про красивую жизнь, где никто не ходил смотреть кино. Все сидели на берегу, ели барабульку, пьянствовали. Был шатер Martini, где тебе эту липкую жидкость бесплатно лили ведрами», – заявил Лунгин.
По его словам, «Кинотавр» начинался с бандитов, генералов и любовниц, а серьезным фестивалем стал только при новом руководстве. Лунгин также отметил, что перестал ездить на «Кинотавр», потому что по датам он совпадал с фестивалем «Зеркало» в Иванове, который режиссер возглавлял с 2010 по 2018 г. Для сравнения, фестиваль «Окно в Европу» в Выборге, по словам Лунгина, всегда существовал «на подпитке у кино»: слабеет кино – слабеет Выборг.
В интервью Лунгин также рассказал о фильме про Петра Мамонова, утверждении Хаски на роль Лермонтова и работе в жюри «Окна в Европу».