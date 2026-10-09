Павел Лунгин: «Мы все в каком-то смысле свидетели Мамонова»

У Павла Лунгина одна из самых удивительных фильмографий в нашем кино. Трудно поверить, что «Такси-блюз», «Остров» или, к примеру, «Братство» снял один и тот же режиссер. Лунгин интересовался чуть ли не всеми жанрами – фэнтези, триллером, исторической драмой. А теперь пришел и в документальное кино – 22 октября в прокат выходит его двухчасовая биография «Четыре жизни Петра Мамонова», по-настоящему рок-н-ролльный байопик невероятного человека.