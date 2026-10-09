Павел Лунгин: «Мы все в каком-то смысле свидетели Мамонова»

«Мы все в каком-то смысле свидетели Мамонова»Режиссер «Острова» о фильме про лидера «Звуков Му», загадке Лермонтова и Хаски-поэте
У Павла Лунгина одна из самых удивительных фильмографий в нашем кино. Трудно поверить, что «Такси-блюз», «Остров» или, к примеру, «Братство» снял один и тот же режиссер. Лунгин интересовался чуть ли не всеми жанрами – фэнтези, триллером, исторической драмой. А теперь пришел и в документальное кино – 22 октября в прокат выходит его двухчасовая биография «Четыре жизни Петра Мамонова», по-настоящему рок-н-ролльный байопик невероятного человека.
Жизнь главного героя, лидера культовой группы «Звуки Му», органично делится на четыре периода – «Бродяга», «Рок-звезда», «Актер» и «Старец». Сам Лунгин появляется как герой второго плана в третьей главе – ведь именно он открыл Мамонова для кино, а их первый совместный фильм «Такси-блюз», награжденный в Каннах за режиссуру, круто изменил обе жизни. «Четыре жизни» вошли во внеконкурсную программу фестиваля «Маяк-2026», который проходит сейчас в Геленджике.