Лунгин рассказал, как утвердил Хаски на роль Лермонтова в новом фильме
Режиссер Павел Лунгин утвердил рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на главную роль в фильме про Михаила Лермонтова. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
«Я просто примерил на него красный гусарский мундир, наклеил усы, какой-то парик – он тогда еще не отрастил волосы. И вдруг из современного бритого наголо парня возник Лермонтов, гвардеец и бретер», – рассказал Лунгин.
Режиссер искал исполнителя главной роли около трех месяцев и перепробовал порядка 50 актеров. По его словам, Хаски – прежде всего поэт, а не актер, и это стало решающим фактором. Лунгин прочитал его интервью, где Хаски назвал изобретателя интернета злодеем, и «в этот момент полюбил его». Пробы прошли нестандартно: без чтения стихов, только примерка костюма. Сценарий фильма Лунгин переписывал шесть-семь раз, начиная работу вместе с Саввой Минаевым. Съемки планируются на зиму-весну, прокат намечен на февраль 2028 г.
В интервью Лунгин также говорил о документальном фильме про Мамонова, критике старого «Кинотавра» и работе в жюри «Окна в Европу».