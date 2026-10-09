Лунгин рассказал, как утвердил Хаски на роль Лермонтова в новом фильме

Режиссер искал исполнителя главной роли около трех месяцев и перепробовал порядка 50 актеров. По его словам, Хаски – прежде всего поэт, а не актер, и это стало решающим фактором. Лунгин прочитал его интервью, где Хаски назвал изобретателя интернета злодеем, и «в этот момент полюбил его». Пробы прошли нестандартно: без чтения стихов, только примерка костюма. Сценарий фильма Лунгин переписывал шесть-семь раз, начиная работу вместе с Саввой Минаевым. Съемки планируются на зиму-весну, прокат намечен на февраль 2028 г.