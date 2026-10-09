Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NVTK1 059,5+0,12%CNY Бирж.12,676-0,02%IMOEX2 305,79-0,28%RTSI850,38-0,28%RGBI110,64-0,03%RGBITR761,35+0,01%
Главная / Стиль жизни /

Лунгин рассказал, как утвердил Хаски на роль Лермонтова в новом фильме

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Режиссер Павел Лунгин утвердил рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на главную роль в фильме про Михаила Лермонтова. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

«Я просто примерил на него красный гусарский мундир, наклеил усы, какой-то парик – он тогда еще не отрастил волосы. И вдруг из современного бритого наголо парня возник Лермонтов, гвардеец и бретер», – рассказал Лунгин.

Режиссер искал исполнителя главной роли около трех месяцев и перепробовал порядка 50 актеров. По его словам, Хаски – прежде всего поэт, а не актер, и это стало решающим фактором. Лунгин прочитал его интервью, где Хаски назвал изобретателя интернета злодеем, и «в этот момент полюбил его». Пробы прошли нестандартно: без чтения стихов, только примерка костюма. Сценарий фильма Лунгин переписывал шесть-семь раз, начиная работу вместе с Саввой Минаевым. Съемки планируются на зиму-весну, прокат намечен на февраль 2028 г.

В интервью Лунгин также говорил о документальном фильме про Мамонова, критике старого «Кинотавра» и работе в жюри «Окна в Европу».

Читайте также:Павел Лунгин: «Мы все в каком-то смысле свидетели Мамонова»
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте