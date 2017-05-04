Компании извлекают выгоду из ухода лучших сотрудников

Обычно компании не любят, когда лучшие сотрудники уходят от них к конкурентам. Однако недавнее исследование показало, что их уход может обернуться и выгодами для компании. Чаще всего меняют работу молодые специалисты. Исследование социальной сети LinkedIn, проведенное в 2016 г., выяснило, что миллениалы в течение 10 лет после выпуска из университета успевают поработать в среднем в четырех компаниях. Для представителей предыдущего поколения этот показатель составлял 2,5. Чтобы компенсировать уход ценного специалиста, компании должны тратить время и деньги на поиск и обучение замены. Потери от ухода менеджеров высшего звена еще заметнее: увольняясь, они забирают с собой многие знания о компании, а иногда и уводят ее клиентов.

Тем не менее при определенных обстоятельствах уход сотрудников дает компании конкурентные преимущества, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в Strategic Management Journal. Ученые из Университета Вашингтона и Университета Джорджтауна проанализировали данные о найме сотрудников американскими юридическими фирмами и ежегодные обзоры карьерного сайта Vault.com, предлагающего партнерам юридических фирм оценить репутацию этих компаний.