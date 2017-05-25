41% офисных работников отмечают рост числа фрилансеров в России

Полностью заменить штатных сотрудников фрилансеры не могут, потому что им сложно решать оперативные задачи PhotoXpress

Количество предложений на рынке фриланса выросло, когда компании начали массово сокращать персонал, констатирует гендиректор интернет-ресурса для фрилансеров FL.ru Владимир Тарханов. Дальше компании продолжали работать над оптимизацией расходов и поняли, что нанимать фрилансеров дешевле, чем держать в штате постоянных работников, говорит он. Сторонних сотрудников и в самом деле привлекают, чтобы сократить расходы на аренду помещений, страховку и зарплаты, а также чтобы урезать бюджет и сроки проектов, подтверждает операционный директор HR-агентства Penny Lane Personnel Татьяна Курантова. Она добавляет, что услуги фрилансеров привлекательны для работодателей, когда нужно выполнить разовую или проектную работу, например, сделать под ключ интернет-магазин.

Директор брендингового агентства Pavlov’s Design Олег Павлов рассказывает, что для его компании удобно привлекать фрилансеров на проектную работу. Ему нравится, что на этом рынке большой выбор узких специалистов и удобно рассчитывать объемы и стоимость работ на начальном этапе. А в агентстве Saatchi & Saatchi необходимость во фрилансерах появляется, когда штатные дизайнеры уходят в отпуск или когда поступает крупный заказ от клиента, рассказывала ранее «Ведомостям» директор по кадрам компании Наталья Давыдова. Она особо отметила адекватность финансовых аппетитов фрилансеров. По сути, им не нужно переплачивать, ведь на рынке большая конкуренция.