Как заработать миллионы на язвенниках и аллергиках

Как заработать миллионы на язвенниках и аллергикахГастриты, панкреатиты и другие болезни породили перспективный рынок
До пандемии 47-летняя Наталья Тен организовывала экскурсионные туры в Узбекистан: составляла маршруты поездок и сопровождала группы в путешествиях. Но накануне открытия нового туристического сезона, в марте 2020 г., Россия и Узбекистан закрыли границы из-за коронавируса. Все запланированные туры пришлось отменить. По оценкам Тен, из-за сорвавшихся поездок она должна вернуть клиентам около $40 000 авансов.
За два месяца самоизоляции и за 107 000 руб. она организовала доставку диетического лечебного питания «Напару». Оно оказалось востребованным: выручка «Напару» за три месяца работы составила 2,97 млн руб.
Привязанные к столам
Наталья Тен, трудившаяся финдиректором в IT-компаниях, начала свой бизнес в 2012 г. с агентства SattelEvent по организации корпоративов и свадеб. Однако кризис 2014 г. спутал планы. «Если в декабре 2013 г. я проводила по несколько корпоративов в сутки, то в 2014 г. уже ни одного», – вспоминает Тен.