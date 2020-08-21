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Как заработать миллионы на язвенниках и аллергиках

Гастриты, панкреатиты и другие болезни породили перспективный рынок
Надежда Померанцева
Наталья Тен год сидела на лечебных диетах, пока не вылечила хронический панкреатит. После этого лечебное диетическое питание стало ее бизнесом /Евгений Разумный / Ведомости

До пандемии 47-летняя Наталья Тен организовывала экскурсионные туры в Узбекистан: составляла маршруты поездок и сопровождала группы в путешествиях. Но накануне открытия нового туристического сезона, в марте 2020 г., Россия и Узбекистан закрыли границы из-за коронавируса. Все запланированные туры пришлось отменить. По оценкам Тен, из-за сорвавшихся поездок она должна вернуть клиентам около $40 000 авансов.

За два месяца самоизоляции и за 107 000 руб. она организовала доставку диетического лечебного питания «Напару». Оно оказалось востребованным: выручка «Напару» за три месяца работы составила 2,97 млн руб.

Привязанные к столам

Наталья Тен, трудившаяся финдиректором в IT-компаниях, начала свой бизнес в 2012 г. с агентства SattelEvent по организации корпоративов и свадеб. Однако кризис 2014 г. спутал планы. «Если в декабре 2013 г. я проводила по несколько корпоративов в сутки, то в 2014 г. уже ни одного», – вспоминает Тен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных