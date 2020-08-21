Как заработать миллионы на язвенниках и аллергиках

Наталья Тен, трудившаяся финдиректором в IT-компаниях, начала свой бизнес в 2012 г. с агентства SattelEvent по организации корпоративов и свадеб. Однако кризис 2014 г. спутал планы. «Если в декабре 2013 г. я проводила по несколько корпоративов в сутки, то в 2014 г. уже ни одного», – вспоминает Тен.