Как заработать на хлебе без муки и веганских куличах

Пришлось заняться выпечкой самим. Нашли рецепт в интернете с зеленой гречкой – в ней вообще нет глютена. Они добавили муку из подорожника, тыквенные семечки, соль, специи и натуральную соду (она стоит в 10 раз дороже синтетической и купить ее удалось лишь на американском специализированном сайте IHerb).