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Как заработать на хлебе без муки и веганских куличах

Это узкая, но прибыльная ниша рынка хлебобулочных изделий
Надежда Померанцева
Общий бизнес Виктории Середы (слева на фото), ее мужа Евгения Баранова и Галины Кисанд начался с увлечения йогой и здоровым питанием /Андрей Гордеев / Ведомости

Специалист по здоровому питанию 32-летняя Виктория Середа два года назад обнаружила у своего мужа Евгения Баранова, менеджера онлайн-бронирования в компании IGlobe.ru, непереносимость глютена. Это клейковина – белки, содержащиеся в семенах злаковых культур.

Она изучила ассортимент ближайших супермаркетов и не нашла полезный хлеб без глютена. Даже импортный хлеб не был, по мнению Середы, полезным, потому что содержал дрожжи, сахар, закваску, консерванты и продукты животного происхождения. А Середа с мужем были сторонниками здорового образа жизни и увлекались йогой.

Пришлось заняться выпечкой самим. Нашли рецепт в интернете с зеленой гречкой – в ней вообще нет глютена. Они добавили муку из подорожника, тыквенные семечки, соль, специи и натуральную соду (она стоит в 10 раз дороже синтетической и купить ее удалось лишь на американском специализированном сайте IHerb).

В конце 2018 г. супруги и их партнер – совладелица студии видеопроизводства Biser Галина Кисанд – открыли пекарню «Гречкабрэд», чтобы делать веганский полезный хлеб без муки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных