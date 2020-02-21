Как бывшие менеджеры Biglion делают мороженое с ромом
30-летний Евгений Фомин и 33-летняя Мария Майданюк познакомились, когда вместе трудились в купонном сервисе Biglion в Тольятти. Вскоре Фомин уволился и вместе с партнерами создал похожий купонный сервис. Майданюк помогала его развивать. Но большой прибыли компания не приносила и быстро наскучила, признается Мария. Фомин и Майданюк покинули проект. В расстроенных чувствах они как-то решили приготовить мороженое с ягодами, лимоном и шоколадом – такое же вкусное, как в Италии. Но вместо итальянского джелато в морозилке лежала ледышка.
Мария родом из Новокузнецка и мороженое любит с детства. В Сибири никого не удивит, что человек стоит на автобусной остановке в двадцатиградусный мороз и ест пломбир, говорит она. Майданюк и Фомин купили мороженицу и продолжили эксперименты. Клубнику смешали с бурбоном, вишню – с ромом и заморозили смеси в холодильнике. И когда наконец получилось кремовое мороженое, его фото выложили в соцсети. Неожиданно знакомые сделали заказы. И в феврале 2015 г. Майданюк и Фомин занялись выпуском мороженого на продажу – под маркой IceBox, по 1000 руб. за 1 кг. Вкусы были необычными: соленая карамель, ирландский ликер, ром и изюм, мята с брауни, вишневый чизкейк, лесной орех, банан, лимон и др., большинство с алкоголем. Спустя два года они уже поставляли мороженое рестораторам, ритейлерам и своим шести франчайзи на 4–9 млн руб. в год.
В линейке IceBox 18 вкусов мороженого, лучше всего покупают классику: бельгийский шоколад и клубнику со сливками. Самым удачным был 2018 год, когда выручка достигла 9,4 млн руб. Сейчас Майданюк и Фомин заняты производством 5-тонной партии мороженого для Китая. Момент очень благоприятный – из-за вспышки коронавируса китайские потребители стали больше доверять зарубежным производителям продуктов питания, говорят предприниматели.