Как бывшие менеджеры Biglion делают мороженое с ромом

Мария родом из Новокузнецка и мороженое любит с детства. В Сибири никого не удивит, что человек стоит на автобусной остановке в двадцатиградусный мороз и ест пломбир, говорит она. Майданюк и Фомин купили мороженицу и продолжили эксперименты. Клубнику смешали с бурбоном, вишню – с ромом и заморозили смеси в холодильнике. И когда наконец получилось кремовое мороженое, его фото выложили в соцсети. Неожиданно знакомые сделали заказы. И в феврале 2015 г. Майданюк и Фомин занялись выпуском мороженого на продажу – под маркой IceBox, по 1000 руб. за 1 кг. Вкусы были необычными: соленая карамель, ирландский ликер, ром и изюм, мята с брауни, вишневый чизкейк, лесной орех, банан, лимон и др., большинство с алкоголем. Спустя два года они уже поставляли мороженое рестораторам, ритейлерам и своим шести франчайзи на 4–9 млн руб. в год.