Как инженер из Тюмени делает мороженое без молока

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Щепин производит по 3000 рожков мороженого в месяц Дания Гайсина / для Ведомостей

Прежде чем заняться производством мороженого, тюменец Евгений Щепин восемь лет проработал программистом в банке. 29-летний мужчина целыми днями сидел за компьютером, из-за чего стала болеть спина. И в начале 2014 г. Щепин решил кардинально изменить жизнь – уволился и уехал на два месяца в Бангкок, где прошел курсы массажистов. Вернувшись в Тюмень, он открыл частный кабинет тайского массажа и поступил в медицинский колледж. Но больше всего Щепина увлекла кулинария. Он отказался от мяса и молока, а чтобы разнообразить рацион – готовил необычные блюда из овощей и фруктов.

Однажды Щепин наткнулся в интернете на рецепт мороженого без молока. В основе десерта – банановое пюре. Щепин добавлял в пюре льняное масло, измельченные семена льна и сироп топинамбура вместо сахара, затем на сутки оставлял смесь в морозилке. Первое время Щепин готовил только банановый десерт, а вскоре разработал еще четыре вкуса – с какао, растворимым кофе, мякотью кокоса и облепиховым маслом. В 2017 г. Щепин запустил серийное производство мороженого и стал поставлять его в небольшие вегетарианские лавки города. Предприниматель назвал мороженое «Пашуня» – в честь своего прадеда Павла. В 2018 г. лакомство попало практически во все магазины здорового питания Тюмени, выручка от продажи «Пашуни» составила около 1 млн руб., рассказывает Щепин. А вскоре к нему обратились крупные гастрономы и поставщики из других городов.

Сейчас десерт продается в 14 магазинах Тюмени, Ханты-Мансийска и Казани. Продажи растут. За первое полугодие 2019 г. выручка Щепина составила уже 830 000 руб., а чистая прибыль – около 250 000 руб., по словам предпринимателя. В рознице мороженое стоит 130–150 руб. за 65-граммовый рожок и 300–400 руб. за 250-граммовый стаканчик.

Центнер мороженого