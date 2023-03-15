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Российские компании в 2022 году стали чаще нанимать специалистов без опыта работы

Таким образом они стремятся воспитать сотрудников под свои запросы, говорится в исследовании Ancor и РСВ
Анастасия Майер
Все больше работодателей рассматривают возможность набора на стажерские позиции, лидерские программы или готовы выступить в качестве ментора для действующего студента / Freepik

Компании стали охотнее нанимать молодых специалистов без опыта работы, говорится в совместном исследовании стаффинговой группы компаний Ancor и АНО «Россия – страна возможностей». В опросе приняли участие 1737 представителей компаний, «Ведомости» ознакомились с его результатами.

В исследовании говорится, что 77% опрошенных представителей бизнеса привлекали в 2022 г. на работу молодых специалистов без опыта. Среди компаний, которые ранее не делали этого, 96% хотели бы нанимать таких специалистов в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных