Российские компании в 2022 году стали чаще нанимать специалистов без опыта работы

Российские компании в 2022 году стали чаще нанимать специалистов без опыта работыТаким образом они стремятся воспитать сотрудников под свои запросы, говорится в исследовании Ancor и РСВ
Компании стали охотнее нанимать молодых специалистов без опыта работы, говорится в совместном исследовании стаффинговой группы компаний Ancor и АНО «Россия – страна возможностей». В опросе приняли участие 1737 представителей компаний, «Ведомости» ознакомились с его результатами.
В исследовании говорится, что 77% опрошенных представителей бизнеса привлекали в 2022 г. на работу молодых специалистов без опыта. Среди компаний, которые ранее не делали этого, 96% хотели бы нанимать таких специалистов в будущем.
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