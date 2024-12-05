IT-компании говорят о росте числа вовлеченных в преподавание в вузах сотрудников

IT-компании привлекают своих сотрудников к преподаванию в вузах, потому что им требуются кадры под свой стэк (набор) технологий, под конкретные языки программирования и т. д., сказал «Ведомостям» руководитель Лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ Иван Карлов. Кроме этого есть нехватка качественных middle и senior специалистов, для подготовки которых нужна более основательная, чем онлайн-курсы, база. Она должна включать навыки алгоритмического мышления, логики и системного анализа. «А это уже вузовская подготовка. То есть для бизнеса сотрудничество с вузами – это работа на перспективу. Они [компании] видят тех студентов, у которых есть потенциал и которые могут быстро пройти этот карьерный путь», – пояснил он.