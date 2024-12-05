IT-компании говорят о росте числа вовлеченных в преподавание в вузах сотрудников

IT-компании говорят о росте числа вовлеченных в преподавание в вузах сотрудниковНо этого все равно недостаточно для восполнения дефицита специалистов высокого уровня
Крупные игроки IT-отрасли в 2024 г. вовлекали в преподавание в российских вузах от 900 до 1000 своих работников, или 6–7% от всех профильных сотрудников, рассказали представители Т-банка, VK и других компаний. Несмотря на увеличение числа преподавателей-практиков из сферы IT за последний год, в общероссийском масштабе их все равно недостаточно для восполнения дефицита кадров, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Минцифры, в свою очередь, планирует сделать включение аккредитованных IT-компаний в образовательный процесс обязательным условием для сохранения ими льгот, сообщил представитель пресс-службы министерства.
Число работников VK, обучающих студентов в вузах и выступающих на университетских конференциях, лекциях и мастер-классах, за год выросло на 15% до примерно 1000 человек в 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы VK Education. Это 7% от общего числа квалифицированных сотрудников, работающих над IT-продуктами компании. Чаще всего специалисты из VK преподают в вузах фронтенд, бэкенд и веб-разработку. Такие курсы составляют половину от общего числа программ (51%), на которых они обучают студентов. Другие программы посвящены аналитике данных и искусственному интеллекту (26%), продуктовым и креативным специальностям (обе по 9%) и другим направлениям (5%).
В 2024 г. в российских вузах и в Школе анализа данных (ШАД, учреждена «Яндексом») преподавало 800 сотрудников «Яндекса», что на треть (33%) больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила «Ведомостям» директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова. ШАД имеет совместные программы с МФТИ, НИУ ВШЭ, ННГУ, РЭШ, УрФУ и НГУ, обучение в ней бесплатное. Чаще всего в вузах эксперты компании преподают студентов машинное обучение, анализ данных, бэкенд-разработку, проектное управление и маркетинг, сказала она.
Все решают кадры
В России в сфере IT работает более 900 000 специалистов, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минцифры. Число бюджетных мест на IT-направления составляет 126 000, увеличившись в 2,5 раза за последние четыре года. По оценке министерства, в середине 2023 г. в России не хватало порядка 740 000 IT-специалистов. В октябре председатель правления Сбербанка Герман Греф оценивал дефицит кадров в отрасли до 2030 г. в 1 млн специалистов (цитата по ТАСС).
В этом году обучали студентов около 900 сотрудников (или 6% от общего штата профильных специалистов) Т-банка, это в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., рассказал «Ведомостям» руководитель команды по работе с вузами в Т-банке Сергей Никулов. По его словам, большинство таких специалистов преподают на факультетах компьютерных наук (около 60%), второе направление по популярности – математические факультеты (примерно 15%). Остальные же сотрудники преподают менеджмент, бизнес-информатику и гуманитарные предметы.
IT-компании привлекают своих сотрудников к преподаванию в вузах, потому что им требуются кадры под свой стэк (набор) технологий, под конкретные языки программирования и т. д., сказал «Ведомостям» руководитель Лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ Иван Карлов. Кроме этого есть нехватка качественных middle и senior специалистов, для подготовки которых нужна более основательная, чем онлайн-курсы, база. Она должна включать навыки алгоритмического мышления, логики и системного анализа. «А это уже вузовская подготовка. То есть для бизнеса сотрудничество с вузами – это работа на перспективу. Они [компании] видят тех студентов, у которых есть потенциал и которые могут быстро пройти этот карьерный путь», – пояснил он.
Преподаватели-практики привносят в образовательный процесс реальные бизнес-кейсы и сейчас вузы часто самостоятельно ищут IT-компании, с которыми они могли бы сотрудничать, сказал Карлов. В масштабах страны ситуация с такими партнерствами разная: одни вузы активно работают с бизнесом, другие – придерживаются традиционной модели образования и назвать в цифрах это соотношение сложно, сказал он.
По мнению Карлова, рост числа сотрудников IT-компаний, которые преподают, есть, и это тренд. «Но этого еще недостаточно», – уверен он. И позиция Минцифры состоит в том, чтобы участия игроков рынка было больше, добавил Карлов.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство может обязать с 2025 г. аккредитованные IT-компании инвестировать 5% от сэкономленных благодаря отраслевым льготам средств в обучение студентов профильных специальностей в российских вузах. По его словам, в первую очередь министерство «волнуют кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения».
Сейчас эта инициатива обсуждается с отраслью, и аккредитованные IT-компании проявляют к ней «высокий интерес», сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минцифры.
«Привлечение таких [аккредитованных] компаний в образовательный процесс будет обязательным условием для сохранения ими льгот и поможет улучшить квалификацию выпускников», – пояснил он. Нововведение затронет компании, которые уже прочно утвердились на рынке, но не скажется на стартапах, добавил представитель ведомства. На вопрос о требуемом в РФ количестве преподавателей-практиков он не ответил. Нехватку кадров отмечает и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Специалисты, получившие фундаментальное образование, уезжают за рубеж. В России же остаются те, кто закончил краткосрочные курсы, сказала она на конференции «Импульс.Т1» 2 декабря. Помочь избежать переезда могли бы специальные контракты с крупными компаниями, обязывающие выпускника отработать в них определенное количество времени, считает она.
«Ведомости» направили запросы в «Сбер» и МТС для уточнения числа сотрудников, которые обучают студентов вузов IT-дисциплинам.