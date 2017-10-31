Как правильно отдавать приказы подчиненным, чтобы они исполнялись

Раздавать указания, объяснять идеи, доказывать необходимость того или иного действия надо убедительно. А для этого руководителю следует правильно управлять голосом и его силой, а также иметь четкую дикцию. Молодые руководители часто не придают этому факту значения, а потом удивляются, почему подчиненные их не услышали, не поняли или поняли превратно, а в итоге не исполнили указания. Другие же начальники понимают, что голос, которым отдано распоряжение, играет важную роль. Но пользуются им неправильно. Какие же ошибки допускают руководители, отдавая приказы подчиненным?

– Молодые руководители выбирают в качестве примера для подражания авторитетных людей, которым уже не надо ничего доказывать, – их в любом случае будут слушать и слушаться. И совершают ошибку, пытаясь подражать более опытным коллегам: специально говорят тихо и невнятно, считая, что таким образом они придают своим указаниям больший вес. В 99% случаев такой фокус не удается. Чтобы позволить себе такую манеру разговора, нужно сначала заработать безусловный авторитет, а уж потом требовать от подчиненных чтения мыслей на расстоянии. Поэтому совет – говорите на умеренной громкости, не глотайте слова, максимально понятно формулируйте распоряжение.

– Некоторые руководители умеют управлять голосом, красиво звучат, понятно говорят. Разговорный процесс им настолько нравится, что они сами себя готовы слушать круглосуточно. Проблема в том, что понять указания при такой манере высказываться очень сложно – за кружевами слов теряется смысл. Поэтому избегайте многословия, когда даете распоряжения. Все должно быть четко и по пунктам: делай раз, делай два, делай три. Тогда шансы на то, что подчиненные вас поймут, а главное – выполнят поручения в соответствии с вашими пожеланиями, многократно возрастают.

– Дефекты дикции создают проблемы даже авторитетному руководителю. Тяжело и не всерьез воспринимается речь с такими дефектами, как грассирующий или булькающий звук «р», шепелявый «с», невыговариваемый «л», вместо которого произносится «в», или «л» вообще проглатывается. Некоторые наивно убеждают себя, что эти индивидуальные речевые особенности придают личности особое очарование. Возможно, но не на руководящих должностях. Речь с дефектами звуков похожа на детскую, большинство людей воспринимают неправильное произношение как неполноценность. И нужно очень постараться, чтобы ваши распоряжения принимались всерьез. Однако даже во взрослом возрасте дефекты дикции можно исправить. От вас потребуется только желание, упорство и самоконтроль.

– Начальник злоупотребляет мусорными словами и словами-паразитами. Когда во время разговора, совещания, выступления вы выдаете фразы, изобилующие «ммм», «э-э-э-э», «а-а-а», «как бы», «типа», «так сказать» и т. п., создается впечатление, что вы не уверены в том, что говорите. А если уверенности нет у вас, откуда она появится у подчиненных? Совет: убирайте из речи слова-паразиты – и ваши указания станут убедительнее.

– Многие думают, что надо кричать на подчиненных, чтобы донести до них важное указание. Это заблуждение. Громкий и резкий звук воспринимается мозгом как угроза, мозг отказывается воспринимать информацию, поэтому понимания и результатов от слушателей ждать не стоит. Кроме того, если вы не владеете правильной техникой извлечения громких звуков, вы можете травмировать голосовые связки, охрипнуть или совсем потерять голос на некоторое время. Кричать тоже нужно уметь, чтобы это было убедительно и безопасно для здоровья. Не исключено также, что из-за неумения управлять своим звуком вы сорветесь на визг, что уж совсем некрасиво.

– Другая крайность – отдавать распоряжения просящим, неуверенным тоном, с извиняющейся интонацией, как бы с просьбой об одолжении. Если вы достигли определенного уровня в карьере, нужно соответствовать и соблюдать правила игры. Говорите уверенно, с определенной долей директивности, тоном, которому не хотелось бы возражать.

Ни для кого не секрет, что лучше всего мы воспринимаем тех, чей голос нам приятен, чьи фразы выстроены понятно. Это актуально для деловых переговоров и публичных выступлений. Но руководителям, которым приходится отдавать приказания, нужно осваивать технику приказного тона. Как управлять голосом, чтобы распоряжения выполнялись безусловно? Для этого опытные управленцы специально чуть завышают обычный тембр голоса, добавляют металла, несколько увеличивают звук и наполняют речь эмоциональностью, чуть растягивают слова. Такая манера неприятна для окружающих, но очень эффективна именно за счет своей неблагозвучности.

Автор – педагог по технике речи в бизнес-школе «Мирбис»