Путин назвал главные качества управленца

«Главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан», – сказал Путин, отметив, что государственная служба – это служение людям. Президент уверен, что каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал.