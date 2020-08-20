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Путин назвал главные качества управленца

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Одно из главных качеств управленца – это умение слышать людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан», – сказал Путин, отметив, что государственная служба – это служение людям. Президент уверен, что каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал.

«Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели – повышение благополучия и благосостояния граждан страны», – подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных