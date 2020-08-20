Путин назвал главные качества управленца
Одно из главных качеств управленца – это умение слышать людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан», – сказал Путин, отметив, что государственная служба – это служение людям. Президент уверен, что каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал.
«Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели – повышение благополучия и благосостояния граждан страны», – подчеркнул Путин.