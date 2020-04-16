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Киноиндустрия в России потеряет больше трети доходов

Это предварительная оценка Минкульта и игроков рынка
Ксения Болецкая
Съемки фильмов и сериалов в России остановлены из-за пандемии /Smartmoney

Российская киноиндустрия и индустрия производства контента из-за пандемии коронавируса в этом году потеряют больше трети доходов, следует из предварительных расчетов Министерства культуры и игроков рынка. В этом году кинотеатры и компании, которые зарабатывают на производстве сериалов и фильмов, могли бы заработать около 100 млрд руб. Расчеты изложены в справке министерства, с которой ознакомились «Ведомости». Изложенные в ней цифры «Ведомостям» подтвердил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, руководитель прокатной компании и источник в Минкульте. Это предварительные расчеты, указывают собеседники «Ведомостей», многое зависит от того, когда закончится пандемия. «Ведомости» направили запрос в Минкульт.

Самые большие потери грозят кинотеатрам – они могут недосчитаться 40% кассы, следует из справки Минкульта. Причем удар по российским фильмам будет сильнее, чем по иностранным, – отечественное кино может лишиться до 60% сборов. Прогноз по сборам именно российского кино, возможно, слишком негативен, говорит один из собеседников «Ведомостей».

В 2019 г. жители России потратили на билеты в кино 55 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных