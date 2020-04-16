Киноиндустрия в России потеряет больше трети доходов

Российская киноиндустрия и индустрия производства контента из-за пандемии коронавируса в этом году потеряют больше трети доходов, следует из предварительных расчетов Министерства культуры и игроков рынка. В этом году кинотеатры и компании, которые зарабатывают на производстве сериалов и фильмов, могли бы заработать около 100 млрд руб. Расчеты изложены в справке министерства, с которой ознакомились «Ведомости». Изложенные в ней цифры «Ведомостям» подтвердил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, руководитель прокатной компании и источник в Минкульте. Это предварительные расчеты, указывают собеседники «Ведомостей», многое зависит от того, когда закончится пандемия. «Ведомости» направили запрос в Минкульт.