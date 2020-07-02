Чиновники не готовы вводить сбор для авторов с интернет-компаний

Минкультуры не ведет разработку законопроектов, направленных на введение дополнительных отчислений в пользу авторов музыки, которая звучит в фильмах и мультфильмах, показанных в интернете. Это следует из ответа министерства на обращение Ассоциации интернет-видео («Ведомости» ознакомились с копией письма). В Минкомсвязи инициатива не поступала, говорится в ответе этого министерства на аналогичный запрос ассоциации (копия есть у «Ведомостей»). Именно эти два министерства отвечают за регулирование деятельности видеосервисов. Представители Минкультуры и Минкомсвязи подтвердили подлинность этих писем. Ввести такие отчисления с интернет-компаний в начале апреля предложил правительству президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.