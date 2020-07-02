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Чиновники не готовы вводить сбор для авторов с интернет-компаний

С таким предложением выступал Российский союз промышленников и предпринимателей
Мария Истомина
Андрей Махони / Ведомости

Минкультуры не ведет разработку законопроектов, направленных на введение дополнительных отчислений в пользу авторов музыки, которая звучит в фильмах и мультфильмах, показанных в интернете. Это следует из ответа министерства на обращение Ассоциации интернет-видео («Ведомости» ознакомились с копией письма). В Минкомсвязи инициатива не поступала, говорится в ответе этого министерства на аналогичный запрос ассоциации (копия есть у «Ведомостей»). Именно эти два министерства отвечают за регулирование деятельности видеосервисов. Представители Минкультуры и Минкомсвязи подтвердили подлинность этих писем. Ввести такие отчисления с интернет-компаний в начале апреля предложил правительству президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как авторы получают деньги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных