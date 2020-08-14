МТС впервые самостоятельно снимет сериал

МТС заявила о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019 г. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре того же года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин. Сейчас крупнейшим онлайн-кинотеатром является Ivi, у него, по собственным данным, в июне 2020 г. было 3 млн ежемесячно платящих абонентов. МТС, по данным Telecom Daily, сегодня не входит в топ-10 игроков на этом рынке.