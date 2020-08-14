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МТС впервые самостоятельно снимет сериал

Это история о докторе под названием «Клиника счастья»
Ксения Болецкая
Игорь Мишин видит МТС в числе крупнейших видеосервисов /URA.RU / ТАСС

О том, что «МТС медиа» приступила к производству сериала, сообщил «Ведомостям» представитель оператора. Это первый оригинальный проект оператора, созданный исключительно собственными силами. В 2021 г. он станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ, уточнил представитель компании.

МТС заявила о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019 г. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре того же года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин. Сейчас крупнейшим онлайн-кинотеатром является Ivi, у него, по собственным данным, в июне 2020 г. было 3 млн ежемесячно платящих абонентов. МТС, по данным Telecom Daily, сегодня не входит в топ-10 игроков на этом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных