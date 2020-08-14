МТС впервые самостоятельно снимет сериал

МТС впервые самостоятельно снимет сериалЭто история о докторе под названием «Клиника счастья»
О том, что «МТС медиа» приступила к производству сериала, сообщил «Ведомостям» представитель оператора. Это первый оригинальный проект оператора, созданный исключительно собственными силами. В 2021 г. он станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ, уточнил представитель компании.
МТС заявила о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019 г. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре того же года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин. Сейчас крупнейшим онлайн-кинотеатром является Ivi, у него, по собственным данным, в июне 2020 г. было 3 млн ежемесячно платящих абонентов. МТС, по данным Telecom Daily, сегодня не входит в топ-10 игроков на этом рынке.