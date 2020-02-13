Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Медиа

Бекмамбетов снимет «вертикальный блокбастер» вместе с МТС

Это будет фильм о подвиге летчика Девятаева, бюджет – 625 млн руб.
Мария Истомина
Тимур Бекмамбетов (на фото) снимет «вертикальный блокбастер» вместе с МТС /Максим Стулов / Ведомости

В 2021 г. в России сразу в двух форматах – горизонтальном для кинопроката и вертикальном для просмотра на смартфонах – выйдет приключенческий фильм о подвиге советского летчика Михаила Девятаева «Фау-2. Побег из ада». Сопродюсеры ленты – студия Bazelevs Тимура Бекмамбетова, «Военфильм» («Подольские курсанты», «Батальон») и телекомоператор МТС. Об этом сообщили «Ведомостям» совладелец «Военфильма» Игорь Угольников, представитель Bazelevs Мария Дерунова и подтвердил представитель МТС.

МТС, заявившая в 2019 г. о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса, ранее не раскрывала детали. Фильм о Девятаеве станет первым проектом, о котором стало известно. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре прошлого года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин. Сейчас крупнейшим онлайн-кинотеатром является ivi, у него, по собственным данным, в первом полугодии 2019 г. было 1,6 млн активных подписчиков. Сегодня МТС, по данным Telecom Daily, не входит в топ-10 игроков на этом рынке.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.