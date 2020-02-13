Бекмамбетов снимет «вертикальный блокбастер» вместе с МТС

МТС, заявившая в 2019 г. о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса, ранее не раскрывала детали. Фильм о Девятаеве станет первым проектом, о котором стало известно. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре прошлого года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин. Сейчас крупнейшим онлайн-кинотеатром является ivi, у него, по собственным данным, в первом полугодии 2019 г. было 1,6 млн активных подписчиков. Сегодня МТС, по данным Telecom Daily, не входит в топ-10 игроков на этом рынке.