МТС купила киностудию за 2 млрд рублей

Купленная МТС студия участвовала в производстве фильмов «Утомленные солнцем-2», «Елки», а также сериалов для «Первого канала» и «России» Кадр из фильма «Ёлки 3»

МТС купила у «дочки» АФК «Система» – компании «Бизнес недвижимость» – кинопроизводственый комплекс, следует из полугодовой отчетности оператора, подтвердил представитель МТС (сама МТС принадлежит АФК на 55,6% с учетом косвенного владения) и передал через представителя гендиректор «Бизнес недвижимости» Вячеслав Хван. Сумма сделки составила 2 млрд руб., указано в отчетности и подтвердил Хван.

Кинопроизводственнный комплекс «Кинополис» объединяет шесть павильонов (общей площадью 3700 кв. м), студии звукозаписи и компьютерной графики, производство декораций, реквизитные мастерские, а также предоставляет услуги для кинопроизводства: аренду съемочного оборудования, услуги post-production, дизайна, звукозаписи и автопарка. В разное время студия оказывала услуги при производстве фильмов «Родина», «Утомленные солнцем – 2», «Елки», сериалов для «Первого канала» и «России». После сделки киностудия продолжит работать и с другими заказчиками, но МТС планирует обеспечивать ее максимальную нагрузку и отдавать приоритет собственным проектам, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов.

МТС собирается в среднесрочной перспективе выйти на рынок производства контента по партнерской модели, и это первая сделка оператора для развития этого направления бизнеса, отмечает Меркутов. «На первом этапе мы говорим больше про сопродюсирование – о готовности заходить в эту историю [кинопроизводство] вместе с другими игроками, инвестировать в контент и потом делить его на своих платформах. А дальше будем смотреть», – рассказывал президент МТС Алексей Корня в интервью «Ведомостям». В дальнейшем МТС не исключает и производства контента полностью собственными силами в новом подразделении MTS Studio, уточнил Меркутов.

У МТС есть все основные способы доставки телевидения клиенту: около 4 млн абонентов спутникового, кабельного и IPTV, еще столько же пользователей телевизионной OTT-платформы («телевидение через интернет» – «Ведомости») «МТС ТВ», говорил Корня. По его мнению, такой абонентской базы достаточно для раскрутки нового собственного контента.

МТС намерена наращивать базу с помощью фильмов, сериалов и программ собственного производства с эксклюзивными правами на их показ, отмечает представитель МТС. В результате сделки МТС сможет предложить не только каналы распространения контента, но и мощности киностудии, объяснил Меркутов. Раскрывать более точные сроки и планы он отказался.

Представитель АФК «Система» заявил, что напрямую у корпорации больше нет медиаактивов, от других комментариев отказался. «Бизнес недвижимость» совершила сделку, руководствуясь стратегией избавления от непрофильных активов компании, передал Хван. По его словам, вырученные от сделки деньги пойдут на инвестиционную программу компании и ее текущую деятельность.