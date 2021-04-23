«Ведомости-Спорт» объявили первые результаты

«Ведомости-Спорт» объявили первые результатыАудитория проекта выросла до полумиллиона посетителей в месяц
Издание «Ведомости-Спорт» стало вторым по популярности проектом ИД «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) спустя пять месяцев после запуска, сообщил генеральный директор БНМ Михаил Нелюбин на презентации проекта 22 апреля. Первое место у газеты «Ведомости».
Наличие деловой газеты и спортивного еженедельника в одном издательском доме дает синергетический эффект, говорит Нелюбин. По его словам, в апреле «Ведомости-Спорт» выполнили намеченные при запуске показатели эффективности (KPI).
По данным Google Analytics, за последний месяц (с 21 марта по 20 апреля 2021 г.) по сравнению с первым месяцем работы проекта (с 26 ноября по 25 декабря 2020 г.) число уникальных посетителей домена vedomostisport.ru выросло на 144,4% до 499 800. Количество просмотров увеличилось на 182,1% до 2,5 млн. Схожей была и динамика среднесуточных показателей: в апреле (с 1 по 20 число) по сравнению с декабрем просмотры выросли на 172,8% до 83 500, количество уникальных пользователей – на 125,6% до 16 700.
Данные о посещаемости vedomostisport.ru свидетельствуют, что среднее время, которое пользователь проводит на сайте издания, выросло на 150% – с одной минуты в декабре 2020 г. до 2,5 минуты в апреле 2021 г.
Сайт vedomostisport.ru запущен 26 ноября 2020 г., печатная версия выходит еженедельно с 27 ноября и распространяется вместе с газетой «Ведомости». Издание зарегистрировано как отдельное СМИ, что позволяет ему привлекать рекламу букмекеров. Интерес к проекту уже проявили госкорпорации, поддерживающие спорт, а также организаторы спортивно-массовых мероприятий, отметил Нелюбин на презентации. Среди рекламодателей и партнеров «Ведомости-Спорт» он назвал автопроизводителей и букмекерские конторы, фитнес-клубы, производителей спортивного питания и одежды.
Возобновление крупных спортивных соревнований в России и за рубежом дает основания надеяться, что 2021 г. станет уникальным по плотности крупных спортивных событий, прогнозирует главный редактор издания Владимир Гендлин. «В первые месяцы этого года трафик на vedomostisport.ru быстро рос, у нас даже сложилось впечатление, что читатели соскучились по громким новостям из мира спорта и готовы уделять больше времени спортивному контенту, чем это было до пандемии», – говорит он.
Прошлой осенью аудитория спортивных интернет-СМИ начала расти, но пока не вернулась к допандемийному уровню. Сегодня у спортивных порталов первой десятки она на несколько процентных пунктов ниже показателей, которые фиксировал годом ранее Mediascope (Web-Index, все россияне в возрасте 12 лет и старше, мобильные устройства и стационарные компьютеры). Так, в ноябре 2020 г. суммарная аудитория порталов достигла 14,8%, или 18,1 млн человек (16,1%, или 19,8 млн человек в ноябре 2019 г.). Но в феврале 2021 г. показатели снизились до 12,4%, или 15,2 млн (15,2%, или 18,5 млн в феврале 2020 г.).
Коронавирусный год научил издания о спорте работать в период «бессобытийной засухи», отмечает управляющий директор портала Championat.com (входит в Rambler Group) Антон Сучков. Он считает, что в 2021 г. спортивные медиа ждет значительной рост доходов за счет запланированных в мире крупных событий – чемпионата Европы по футболу и Олимпиады. «В 2020-м мы отделались легким испугом: рекламная активность значительно сократилась в период отсутствия спорта, но к IV кварталу рынок вернулся к доковидным оборотам», – рассказал коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин.
Залог востребованности спортивного контента сегодня – это не только содержание, но и форма подачи, и дистрибуция, уверен Коврин. Потребление склоняется в сторону Youtube, мобильных устройств, соцсетей и подкастов, указывает он. «Шансы проекта на успех растут, если у редакции получается делать форматы, востребованные в этих средах, а не только на собственном сайте», – считает он.
Спортивному проекту «Ведомостей» пока не удалось стать заметным явлением на рынке, говорит Сучков.
«Но у коллег впереди будут возможности проявить себя, ближайшие полтора года будут очень насыщены разными крупными международными стартами», – полагает он.
Потенциал «Ведомости-Спорт» связан с тем, что в спортивных медиа сегодня мало аналитической информации об экономике спорта, его синергии с бизнесом, рассуждает начальник информационного управления МГФСО «Москомспорт» Мария Бутова. По ее мнению, сильная сторона проекта в простой и структурированной подаче информации по темам, которые специализированные СМИ часто игнорируют. «Целевая аудитория «Ведомостей» позволяет реализовывать проекты для партнеров и рекламодателей, представляющих бизнес, который готов инвестировать в спорт и здоровый образ жизни», – считает она.