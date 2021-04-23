«Ведомости-Спорт» объявили первые результаты

Прошлой осенью аудитория спортивных интернет-СМИ начала расти, но пока не вернулась к допандемийному уровню. Сегодня у спортивных порталов первой десятки она на несколько процентных пунктов ниже показателей, которые фиксировал годом ранее Mediascope (Web-Index, все россияне в возрасте 12 лет и старше, мобильные устройства и стационарные компьютеры). Так, в ноябре 2020 г. суммарная аудитория порталов достигла 14,8%, или 18,1 млн человек (16,1%, или 19,8 млн человек в ноябре 2019 г.). Но в феврале 2021 г. показатели снизились до 12,4%, или 15,2 млн (15,2%, или 18,5 млн в феврале 2020 г.).