«Централ партнершип» и «Кинослово» займутся совместным производством фильмов

Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») и студия «Кинослово» Петра Анурова заключили соглашение о совместном производстве кинопроектов как для широкого проката, так и для онлайн-платформ, сообщили «Ведомостям» в самих компаниях. В рамках сделки first look deal ЦПШ получает право первой рассматривать все полнометражные проекты студии, уточнил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По его словам, контракт двухлетний с правом пролонгации.