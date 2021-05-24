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«Централ партнершип» и «Кинослово» займутся совместным производством фильмов

Партнеры будут выпускать проекты для кинопроката и онлайн-платформ
Мария Истомина
На фоне растущего спроса на оригинальный контент медиакомпании и видеосервисы пытаются привлечь ключевые продюсерские и кинокомпании, а также отдельных специалистов (продюсеров, сценаристов, режиссеров) на условиях эксклюзивного сотрудничества либо заключить с ними сделки first look deal /Sam McGhee / Unsplash

Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») и студия «Кинослово» Петра Анурова заключили соглашение о совместном производстве кинопроектов как для широкого проката, так и для онлайн-платформ, сообщили «Ведомостям» в самих компаниях. В рамках сделки first look deal ЦПШ получает право первой рассматривать все полнометражные проекты студии, уточнил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По его словам, контракт двухлетний с правом пролонгации.

В 2018 г. российские видеосервисы начали заниматься производством оригинальных проектов, что обострило конкуренцию за идеи и ключевые креативные кадры на кинорынке. При этом видеосервисы растут и готовы платить: по итогам 2020 г. совокупная выручка всех российских онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных