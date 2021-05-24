«Централ партнершип» и «Кинослово» займутся совместным производством фильмов

«Централ партнершип» и «Кинослово» займутся совместным производством фильмовПартнеры будут выпускать проекты для кинопроката и онлайн-платформ
Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») и студия «Кинослово» Петра Анурова заключили соглашение о совместном производстве кинопроектов как для широкого проката, так и для онлайн-платформ, сообщили «Ведомостям» в самих компаниях. В рамках сделки first look deal ЦПШ получает право первой рассматривать все полнометражные проекты студии, уточнил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По его словам, контракт двухлетний с правом пролонгации.
В 2018 г. российские видеосервисы начали заниматься производством оригинальных проектов, что обострило конкуренцию за идеи и ключевые креативные кадры на кинорынке. При этом видеосервисы растут и готовы платить: по итогам 2020 г. совокупная выручка всех российских онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг».