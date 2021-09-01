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Холдинг Гуцериева запустит спортивно-музыкальное радио

Перед ним стоит задача стать прибыльным, но на рынке не верят в достижимость этой цели
Марина Бочкарева
Евгений Разумный / Ведомости

Радиохолдинг Krutoy Media бизнесмена Михаила Гуцерива запустит в конце октября спортивно-музыкальную радиостанцию на частоте, на которой сейчас вещает «Весна FM», сообщила пресс-служба холдинга. Ее возглавит спортивный журналист Александр Кузмак.

Как рассказал сам Кузмак «Ведомостям», проект будет называться «Радио Спорт Москва». В эфире будет выходить спортивный и музыкальный контент. Но, как отметил Кузмак, акцент планируется все же сделать на спорте, его будет примерно 60% от всего эфирного времени. Также планируются прямые трансляции крупных спортивных событий, добавил Кузмак. Работать над их созданием будет штат журналистов, всего – более 40 человек.

Спортивные радиостанции запускались на рынке и ранее, наиболее заметным проектом, по словам Кузмака, был «Спорт FM», который до 2018 г. развивала «Европейская медиагруппа». Далее проект был переформатирован в музыкальную радиостанцию Studio 21 с частичным сохранением спортивных программ (около 20%). Но и они перестали выходить на этой радиостанции осенью 2020 г.

В 2015 г., утверждает источник на рынке, «Газпром-медиа» рассматривала возможность запуска спортивной радиостанции. Однако затем холдинг отказался от этой идеи. 

Кузмак говорит, что «его задача — сделать радио о спорте прибыльным». По мнению сооснователя «Русского радио» Сергея Кожевникова, выполнить эту задачу менеджменту радиостанции будет непросто, поскольку чтобы сделать спортивное радио массовым, нужно большое количество медийных ведущих типа Владимира Соловьева, которых знает большинство радиослушателей. А найти таких людей с экспертизой в спорте практически невозможно, уверен Кожевников. 

Krutoy Media запустит новое спортивное радио на месте радиостанции «Весна ФМ», ежедневный охват которого в мае-июле 2021 г. составлял 145 700 слушателей в Москве. Годом ранее этот показатель был меньше, 126 300 человек, следует из данных Mediascope. В то же время станция значительно уступала и уступает другим проектам по популярности. Например, у «Бизнес FM» – свыше 635 000 слушателей. У самой популярной в Москве радиостанции, «Авторадио» – 1,162 млн слушателей, у двух других, «Европа Plus» и «Ретро FM», суточный охват также составляет чуть более 1 млн человек.

В то же время, топ-менеджер крупного медиахолдинга обращает внимание, что «Весна ФМ» ориентирована в основном на мужчин старшего возраста, это может дать успешную синергию для нового спортивного проекта на той же частоте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных