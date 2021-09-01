Холдинг Гуцериева запустит спортивно-музыкальное радио

Krutoy Media запустит новое спортивное радио на месте радиостанции «Весна ФМ», ежедневный охват которого в мае-июле 2021 г. составлял 145 700 слушателей в Москве. Годом ранее этот показатель был меньше, 126 300 человек, следует из данных Mediascope. В то же время станция значительно уступала и уступает другим проектам по популярности. Например, у «Бизнес FM» – свыше 635 000 слушателей. У самой популярной в Москве радиостанции, «Авторадио» – 1,162 млн слушателей, у двух других, «Европа Plus» и «Ретро FM», суточный охват также составляет чуть более 1 млн человек.