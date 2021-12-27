В России зафиксировали рекордный телерейтинг ежегодной пресс-конференции Путина

Показатели телесмотрения президентской пресс-конференции в Москве еще больше, чем в целом по крупным городам России. Здесь рейтинг трансляции составляет 11%, а доля – 62,6%. Среднее время просмотра трансляции – около двух часов из четырех. В прошлые годы доля и средняя продолжительность просмотра в этом городе также были выше, чем в среднем по стране. Можно предположить, что затрагиваемая на президентской пресс-конференции проблематика московских телезрителей интересует больше, чем в среднем по крупным городам России.