В России зафиксировали рекордный телерейтинг ежегодной пресс-конференции Путина

В России зафиксировали рекордный телерейтинг ежегодной пресс-конференции ПутинаТрансляцию, почти не отрываясь, смотрели более 10% россиян
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в эфире центральных телеканалов в четверг, 23 декабря. Президент отвечал на вопросы журналистов в течение почти четырех часов начиная с 12.13 мск. Пресс-конференцию транслировали «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24», НТВ и «Мир».
Всего трансляцию в прямом эфире смотрело свыше 7,7 млн телезрителей, следует из данных Mediascope, предоставленных «Ведомостям». Измерения проводились среди телезрителей в возрасте четыре года и старше в городах с населением 100 000 человек и более. Рейтинг трансляции составил 10,9%, т. е. пресс-конференцию главы государства смотрел каждый девятый. Доля тех, у кого был включен телевизор в эти четыре часа, составила 58,6%. Иными словами, в трех случаях из пяти россияне включали ТВ, чтобы послушать Путина.
Кроме того, аналитики зафиксировали и рекордное с 2017 г. время телесмотрения – в среднем зрители провели за просмотром пресс-конференции 118 минут против 101–103 минут в 2017–2019 гг. и 115 минут в 2020 г.
Наибольшие показатели рейтинга и доли – 4% и 21,6% соответственно – оказались у телеканала «Россия 1». Еще свыше 20% телеаудитории и 3,8% населения выбрали для просмотра президентской пресс-конференции «Первый канал». На 3-м месте по этим показателям оказался НТВ – 2,2% рейтинга и 11,6% доли.
В этом году рейтинг и доля ежегодной президентской пресс-конференции оказались самыми большими начиная с 2017 г., свидетельствуют данные Mediascope. В прошлом году рейтинг этой трансляции составил 10,4%, а в 2019 г. – 8,9%. Доля – 58,6% – в этом году также наибольшая с 2017 г. Годом ранее она составляла 54,6%, а в 2019 г. этот показатель также оказался минимальным – 50,1%.
Данных по телесмотрению до 2017 г. в Mediascope не предоставили.
Ежегодная пресс-конференция президента – это традиционно одна из трех наиболее популярных трансляций на российском ТВ наряду с президентским новогодним обращением и парадом Победы на 9 мая, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев.
Рост показателей трансляции за последние несколько лет эксперты связывают с темами, которые затрагиваются при общении с президентом.
Политолог Кирилл Петров относит к ним вакцинацию и возможное введение QR-кодов. Помимо этих тем общество интересуют рост цен и международная политика, включая ситуацию вокруг Украины, Белоруссии и др., добавляет руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.
Люди хотели получить четкие ответы именно от президента, говорит Петров, подчеркивая, что ответы от «безликих чиновников» или депутатов на эти вопросы их не устраивают. «Для массового сознания весьма важен целый ряд актуальных тем, по которым людям важна позиция именно главы государства», – согласен с ним Бадовский. «Российский зритель по ключевым вопросам жизни страны и мира предпочитает информацию из первых уст, от первоисточника», – вторит им Танаев.
Показатели телесмотрения президентской пресс-конференции в Москве еще больше, чем в целом по крупным городам России. Здесь рейтинг трансляции составляет 11%, а доля – 62,6%. Среднее время просмотра трансляции – около двух часов из четырех. В прошлые годы доля и средняя продолжительность просмотра в этом городе также были выше, чем в среднем по стране. Можно предположить, что затрагиваемая на президентской пресс-конференции проблематика московских телезрителей интересует больше, чем в среднем по крупным городам России.