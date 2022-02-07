Злостных пиратов удалят из выдачи «Яндекса»Эта мера вошла в новую версию антипиратского меморандума
Правообладатели и интернет–компании подписали новую версию антипиратского меморандума, сообщили «Ведомостям» в самих компаниях. Главная новация – ужесточение мер борьбы с пиратами.
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин. Ключевое новшество – в новый текст меморандума вошло положение по удалению из поисковой выдачи сайтов–рецидивистов. Под его действие подпадут домены, число пиратских ссылок на которые превысит 100. Из–под действия меры выведены легальные площадки – СМИ, соцсети, сайты органов госвласти и т. д., следует из документа.
Сейчас правообладатели, подписавшие меморандум, имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Они направляются в специальный реестр, держателем которого является Медиа–коммуникационный союз (МКС). По данным союза, в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов. Всего же за три с лишним года из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегально размещенный контент.
Удаление доменов злостных пиратских сайтов позволит значительно оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав, уверен президент Медиа–коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. Это мнение разделяют и сами подписанты.
Со стороны правообладателей документ, как и в 2018 г., подписали крупнейшие медиахолдинги и каналы – «Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», профессиональные ассоциации – продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и интернет-видео (АИВ, объединяет крупнейшие видеосервисы ivi, Okko, Megogo и др.), Rutube. Со стороны интернет–компаний – «Яндекс», VK (до 2021 г. – Mail.ru Group), «Рамблер интернет холдинг». Новым участником меморандума стала «дочка» «Сбера» – «Сберинтертейнмент», которая объединяет такие активы, как Okko, «Союзмультфильм»,SberGames, «СберЗвук».
«Самое важное изменение по итогам подписанного соглашения – это то, что ресурс, который систематически нелегально размещает контент, будет удаляться. Не просто ссылка, а домен. То есть сорняки будут удаляться с корнем», – заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Другим важным нововведением меморандума стало то, что его действие планируется распространить на все объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий. Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) и Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (объединяет в России Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment), подтвердили «Ведомостям» соответствующие договоренности.
Но присоединиться к меморандуму новые участники смогут лишь при выполнении двух условий. Первое – только после того, как новая его редакция вступит в силу. Из документа следует, что произойдет это не сразу и в случае, если заработает разработанный на основе положений меморандума законопроект Сергея Боярского. Стороны договорились, что в текущем виде меморандум будет действовать до 1 сентября 2022 г. Предусмотрена и пролонгация до 1 марта 2023 г., если законопроект будет принят до 1 августа. Второе условие, как следует из документа, — решение о расширении круга правообладателей должно одобрить большинство действующих подписантов меморандума.
О поддержке расширения круга правообладателей и новой версии документа в целом «Ведомостям» сообщили представители «Первого канала», «Газпром–медиа», «Сберинтертеймента», АПКиТ, АИВ, «Национальной медиа группы» и «СТС Медиа». По словам гендиректора АИВ Алексея Бырдина, в меморандум «важно также пустить» иностранных правообладателей: «Disney, Sony, Universal и других мейджоров, чтобы они также начали защищать свои каталоги».
В «Яндексе» заявили, что готовы обсуждать присоединение новых участников сразу после вступления в силу нового меморандума.