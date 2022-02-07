Злостных пиратов удалят из выдачи «Яндекса»

Но присоединиться к меморандуму новые участники смогут лишь при выполнении двух условий. Первое – только после того, как новая его редакция вступит в силу. Из документа следует, что произойдет это не сразу и в случае, если заработает разработанный на основе положений меморандума законопроект Сергея Боярского. Стороны договорились, что в текущем виде меморандум будет действовать до 1 сентября 2022 г. Предусмотрена и пролонгация до 1 марта 2023 г., если законопроект будет принят до 1 августа. Второе условие, как следует из документа, — решение о расширении круга правообладателей должно одобрить большинство действующих подписантов меморандума.