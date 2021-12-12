Lostfilm, lordfilm и других пиратов удалят из выдачи «Яндекса»

Кандидаты на вылет

В 2015 г. правообладатели из кластера «РАЭК/Медиа» составили список из 100 крупнейших пиратских сайтов рунета и большинство из них прекратили свое существование, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Но некоторым – Kinogo, Lostfilm, Filmix – все-таки удалось выжить благодаря в том числе регулярной смене доменного имени, добавляет он. К примеру, на Lostfilm, который доступен в поисковой выдаче как «Яндекса», так и Google, можно посмотреть пиратские копии сериала Netflix «Игра в кальмара» и «Нежность» режиссера Анны Меликян – оригинального сериала крупнейшего в России видеосервиса ivi (входит в АИВ), убедился корреспондент «Ведомостей».

На Kinogo, который также доступен в выдаче поисковиков, можно посмотреть анимационную новинку «Энканто», но, судя по качеству видео, это так называемая экранка (снятая в кинотеатре пиратская копия фильма).

На Filmix, который также можно найти через поисковики, доступен сериал «Универ. 10 лет спустя» телеканала ТНТ (входит в «Газпром-медиа»).