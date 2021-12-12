Lostfilm, lordfilm и других пиратов удалят из выдачи «Яндекса»Правообладатели и интернет-компании подпишут новый антипиратский меморандум
До конца года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума. К такому решению стороны пришли в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре 7 декабря, рассказали «Ведомостям» его участники – подписанты действующего меморандума.
В обновленной версии меморандума в итоге появится мера по удалению сайтов-рецидивистов, рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. В случае если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи.
За три года действия меморандума из поисковой выдачи, согласно статистике МКС, было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом, по словам Демина, в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов: «Это говорит о системном характере нарушений. Удаление таких сайтов целиком из поисковой выдачи, предусмотренное согласованными поправками к «меморандуму 2.0», однозначно повысит эффективность борьбы с пиратами, снизит доступность неправомерного контента и будет способствовать росту легального видеопотребления».
Кандидаты на вылет
В 2015 г. правообладатели из кластера «РАЭК/Медиа» составили список из 100 крупнейших пиратских сайтов рунета и большинство из них прекратили свое существование, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Но некоторым – Kinogo, Lostfilm, Filmix – все-таки удалось выжить благодаря в том числе регулярной смене доменного имени, добавляет он. К примеру, на Lostfilm, который доступен в поисковой выдаче как «Яндекса», так и Google, можно посмотреть пиратские копии сериала Netflix «Игра в кальмара» и «Нежность» режиссера Анны Меликян – оригинального сериала крупнейшего в России видеосервиса ivi (входит в АИВ), убедился корреспондент «Ведомостей».
На Kinogo, который также доступен в выдаче поисковиков, можно посмотреть анимационную новинку «Энканто», но, судя по качеству видео, это так называемая экранка (снятая в кинотеатре пиратская копия фильма).
На Filmix, который также можно найти через поисковики, доступен сериал «Универ. 10 лет спустя» телеканала ТНТ (входит в «Газпром-медиа»).
Еще одна мера, которую планируется включить в «меморандум 2.0», – это борьба с доменными склейками. Этот инструмент сейчас активно применяется пиратами и позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены, говорит гендиректор АИВ Алексей Бырдин. Механизм борьбы с доменными склейками пока находится в процессе обсуждения с интернет-компаниями, уточнил он.
Предусмотрены в «меморандуме 2.0» и механизмы защиты от удаления из выдачи легальных сайтов, следует из предложений рабочей группы, с которыми ознакомились «Ведомости». Санкции, в частности, не планируется распространять на легальные площадки, к числу которых относятся сайты органов власти, интернет-СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр АВС (аудиовизуальные сервисы) Роскомнадзора и др.
«Подразумевается, что эти ресурсы публичны и контролируются юридическими лицами, которые в случае нарушения авторских или смежных прав могут выступать ответчиками в суде», – указано в предложениях рабочей группы.
Еще одно важное нововведение – действие положений «меморандума 2.0» предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на иные объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий, следует из предложений рабочей группы. В частности, к меморандуму будет предложено присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии, рассказали «Ведомостям» участники совещания в Роскомнадзоре.
История вопроса
Антипиратский меморандум был принят в ноябре 2018 г. Документ дает возможность правообладателям во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Для этого им необходимо направить соответствующую ссылку в специальный реестр, держателем которого является МКС. Интернет-компании обязаны следить за реестром и удалять ссылки в течение шести часов с момента внесения.
Сейчас такой механизм доступен только для создателей аудиовизуального контента – действующих участников меморандума. Это крупнейшие медиакомпании «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ассоциация «Интернет-видео» (АИВ, онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и т. д.) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ, объединяет ведущие российские продюсерские компании). Со стороны интернет-площадок участниками меморандума являются «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас – VK) и Rambler Group (сейчас – Okko и Rambler & Co).
Планировалось, что меморандум будет действовать до момента вступления в силу закона на его основе. В июне этого года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатом Сергеем Боярским.
Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.), и Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (объединяет в России Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment), подтвердили «Ведомостям» свое участие в обсуждении новой версии антипиратского меморандума.
Предложения рабочей группы будут включены в текст нового меморандума, который планируется принять до конца 2021 г. Срок его действия – три года. Но вступит «меморандум 2.0» в силу одновременно с законопроектом Сергея Боярского, уточнили «Ведомостям» в МКС и АИВ.
Опрошенные «Ведомостями» подписанты действующего меморандума поддерживают предложения рабочей группы. Вносить новые положения в законодательное поле имеет смысл на следующем этапе, после апробации на практике, заявил «Ведомостям» представитель «Первого канала», добавив, что сейчас крайне важно, чтобы взамен действующего меморандума также заработал закон.
Удаление из результатов поисковой выдачи сайтов, которые систематически нарушают авторские права, является важным и необходимым шагом в борьбе с нелегальным распространением контента в интернете, говорит представитель «Национальной медиа группы»: «Мы полностью поддерживаем принятие законопроекта, при этом считаем необходимым дальнейшее совершенствование антипиратских мер».
Холдинг ВГТРК нацелен на дальнейшее отраслевое взаимодействие и возможность расширения мер, направленных на борьбу с пиратством, заявил его представитель.
О готовности принять новую версию меморандума заявила также Rambler & Co. В VK на момент публикации не ответили на запрос.
Самое важное на текущий момент – принятие внесенного в Госдуму законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума, следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи, считает представитель «Яндекса»: «Мы надеемся, что такой подход позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в конечном итоге приведет к росту популярности официальных видеоресурсов».