Газетные игры

Обычный программист Джош Уордл в одночасье превратился в миллионера. От скуки он написал игру в слова Wordle, а The New York Times (NYT) выложила за нее семизначную сумму (какую именно – не раскрывается). Зачем серьезной газете нужна игрушка? NYT, издающаяся с 1851 г., не публиковала кроссворды в бумажной версии до Второй мировой войны. Но сейчас игры – это часть ее стратегии. И не только ее. Многие СМИ обзаводятся собственными онлайн-играми, а NYT ухитряется зарабатывать на них миллионы долларов и заманивать новых подписчиков на свои статьи.