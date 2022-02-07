Сергей Жигунов судится за идею

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Ведомости
Продюсер Жигунов отказался комментировать «Ведомостям» подачу иска к «Амедиа продакшн» / Сергей Фадеичев / ТАСС

Иск к кинокомпании «Амедиа продакшн» поступил в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. Истец – компания «Студия 7», по данным СПАРК, на 100% принадлежит российскому актеру и продюсеру Сергею Жигунову. Сумма исковых требований – 14 млн руб. Третьим лицом к делу привлечен «Первый канал». Очередное заседание назначено на середину февраля.

Продюсер Жигунов отказался комментировать «Ведомостям» подачу иска к «Амедиа продакшн». Но в самой кинокомпании сообщили, что иск касается возмещения убытков, якобы возникших после разрыва контракта на производство сериала «В парке Чаир», который предполагалось создать для «Первого канала». Представитель телеканала не ответил на запрос об исках к «Амедиа продакшн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных