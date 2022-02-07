Сергей Жигунов судится за идею

Продюсер Жигунов отказался комментировать «Ведомостям» подачу иска к «Амедиа продакшн». Но в самой кинокомпании сообщили, что иск касается возмещения убытков, якобы возникших после разрыва контракта на производство сериала «В парке Чаир», который предполагалось создать для «Первого канала». Представитель телеканала не ответил на запрос об исках к «Амедиа продакшн».