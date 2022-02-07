Сергей Жигунов судится за идею

Сергей Жигунов судится за идеюРоссийское законодательство защищает только произведение целиком
Иск к кинокомпании «Амедиа продакшн» поступил в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. Истец – компания «Студия 7», по данным СПАРК, на 100% принадлежит российскому актеру и продюсеру Сергею Жигунову. Сумма исковых требований – 14 млн руб. Третьим лицом к делу привлечен «Первый канал». Очередное заседание назначено на середину февраля.
Продюсер Жигунов отказался комментировать «Ведомостям» подачу иска к «Амедиа продакшн». Но в самой кинокомпании сообщили, что иск касается возмещения убытков, якобы возникших после разрыва контракта на производство сериала «В парке Чаир», который предполагалось создать для «Первого канала». Представитель телеканала не ответил на запрос об исках к «Амедиа продакшн».
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