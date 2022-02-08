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МТС покажет в России моноспектакль с Моникой Беллуччи

Заработать на проекте телекомоператору вряд ли удастся, считают эксперты
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Louisa Gouliamaki / AFP

«Дочка» телекомоператора МТС – «МТС энтертейнмент» в мае впервые привезет в Россию постановку Тома Вольфа «Мария Каллас. Воспоминания в письмах», рассказала «Ведомостям» Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС энтертейнмент». Это моноспектакль о жизни одной из величайших оперных певиц XX в., главную роль в котором исполнит итальянская актриса Моника Беллуччи.

Всего планируется четыре показа спектакля о Марии Каллас – два в Москве и два в Санкт-Петербурге. В качестве площадок компания выбрала Театр им. Евгения Вахтангова в Москве и Александринский театр в Петербурге, в которых МТС арендует сцены под спектакль. По словам Татарицкой, цена билетов будет начинаться от 5000 руб., их будут продавать на платформах билетных сервисов МТС – Ticketland и Ponominalu.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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