МТС покажет в России моноспектакль с Моникой Беллуччи

МТС покажет в России моноспектакль с Моникой БеллуччиЗаработать на проекте телекомоператору вряд ли удастся, считают эксперты
«Дочка» телекомоператора МТС – «МТС энтертейнмент» в мае впервые привезет в Россию постановку Тома Вольфа «Мария Каллас. Воспоминания в письмах», рассказала «Ведомостям» Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС энтертейнмент». Это моноспектакль о жизни одной из величайших оперных певиц XX в., главную роль в котором исполнит итальянская актриса Моника Беллуччи.
Всего планируется четыре показа спектакля о Марии Каллас – два в Москве и два в Санкт-Петербурге. В качестве площадок компания выбрала Театр им. Евгения Вахтангова в Москве и Александринский театр в Петербурге, в которых МТС арендует сцены под спектакль. По словам Татарицкой, цена билетов будет начинаться от 5000 руб., их будут продавать на платформах билетных сервисов МТС – Ticketland и Ponominalu.