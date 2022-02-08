МТС покажет в России моноспектакль с Моникой Беллуччи

Всего планируется четыре показа спектакля о Марии Каллас – два в Москве и два в Санкт-Петербурге. В качестве площадок компания выбрала Театр им. Евгения Вахтангова в Москве и Александринский театр в Петербурге, в которых МТС арендует сцены под спектакль. По словам Татарицкой, цена билетов будет начинаться от 5000 руб., их будут продавать на платформах билетных сервисов МТС – Ticketland и Ponominalu.