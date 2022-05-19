«Форт Боярд» в России теперь будет производить WeiT Media

«Форт Боярд» в России теперь будет производить WeiT MediaКомпания стала владельцем продакшна Mastiff, который ранее снимал это популярное у россиян шоу
АО «ВайТ медиа» (работает под брендом WeiT Media) в конце апреля стало единственным владельцем ООО «Мастифф», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В WeiT Media подтвердили закрытие сделки, но отказались раскрыть ее детали и параметры.
ООО «Мастифф» – юрлицо продакшна Mastiff, основанного в 2010 г. Mastiff в первую очередь известен как производитель шоу «Форт Боярд» и «Последний герой», выходивших на российских телеканалах СТС (входит в одноименный медиахолдинг) и ТВ3 (входит в «Газпром-медиа»). Эти передачи Mastiff производил, будучи партнером в России владельца форматов на эти передачи – французской медиакомпании Banijay. Шоу имели успех у зрителей.
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