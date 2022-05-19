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«Форт Боярд» в России теперь будет производить WeiT Media

Компания стала владельцем продакшна Mastiff, который ранее снимал это популярное у россиян шоу
Мария Истомина
К примеру, средняя доля первого сезона «Форт Боярд», перезапущенного в 2019 г. на канале СТС, среди зрителей 10–45 лет (целевая аудитория канала) составила, по данным Mediascope, 21% (учитываются премьерные показы) / СТС

АО «ВайТ медиа» (работает под брендом WeiT Media) в конце апреля стало единственным владельцем ООО «Мастифф», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В WeiT Media подтвердили закрытие сделки, но отказались раскрыть ее детали и параметры.

ООО «Мастифф» – юрлицо продакшна Mastiff, основанного в 2010 г. Mastiff в первую очередь известен как производитель шоу «Форт Боярд» и «Последний герой», выходивших на российских телеканалах СТС (входит в одноименный медиахолдинг) и ТВ3 (входит в «Газпром-медиа»). Эти передачи Mastiff производил, будучи партнером в России владельца форматов на эти передачи – французской медиакомпании Banijay. Шоу имели успех у зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных