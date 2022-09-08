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Инвестиции в российский edtech рухнули в 2022 году

По итогам года вложения в рынок онлайн-образования впервые могут упасть, прогнозируют его участники
Дмитрий Игнатьев
По итогам 2022 г. инвестиции в российский edtech покажут отрицательную динамику / Unsplash

Инвестиции в edtech-рынок во II квартале 2022 г. составили около 650 млн руб., следует из исследования Smart Ranking (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это в 3,8 раза меньше, чем в IV квартале 2021 г., когда объем инвестиций составил около 2,5 млрд руб. В I квартале 2022 г. инвестиции упали относительно IV квартала 2021 г. на 25% до 1,5 млрд руб.

Самая крупная сделка за II квартал – инвестиции VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) в размере 520 млн руб. в российскую онлайн-платформу профориентации для школьников «Профилум», указано в исследовании. На эту сделку пришлось 80% от общих инвестиций за квартал. Средства планируется направить на развитие дистрибуции на российском рынке, создание новых продуктов и решений.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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