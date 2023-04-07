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«Литрес» впервые выставит весь каталог на площадку крупного маркетплейса Ozon

Эксперты объясняют это обострением конкуренции из-за выхода на рынок цифровых книг «Яндекса» и МТС
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Пользователи Ozon получат доступ ко всему каталогу книжного сервиса «Литрес» (входит в одноименную группу компаний) и смогут оплачивать покупки прямо на маркетплейсе, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Это стало возможным после интеграции продажи цифровых товаров «Литреса» на маркетплейсе. Ранее в рамках реферальной программы на Ozon было доступно лишь около 50% каталога «Литреса», а покупка осуществлялась через переход на сайт книжного сервиса или через его приложение.

Группа «Литрес» – лидер рынка цифровых книг, по собственной оценке компании, ее доля в 2022 г. составила 68%, а весь рынок – 11 млрд руб. (соответственно, выручка группы – около 7,5 млрд руб.). 42,27% ГК владеет Ozon, оставшаяся доля принадлежит совладельцу крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и топ-менеджменту «Литреса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных