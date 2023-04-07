«Литрес» впервые выставит весь каталог на площадку крупного маркетплейса Ozon

«Литрес» впервые выставит весь каталог на площадку крупного маркетплейса OzonЭксперты объясняют это обострением конкуренции из-за выхода на рынок цифровых книг «Яндекса» и МТС
Пользователи Ozon получат доступ ко всему каталогу книжного сервиса «Литрес» (входит в одноименную группу компаний) и смогут оплачивать покупки прямо на маркетплейсе, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Это стало возможным после интеграции продажи цифровых товаров «Литреса» на маркетплейсе. Ранее в рамках реферальной программы на Ozon было доступно лишь около 50% каталога «Литреса», а покупка осуществлялась через переход на сайт книжного сервиса или через его приложение.
Группа «Литрес» – лидер рынка цифровых книг, по собственной оценке компании, ее доля в 2022 г. составила 68%, а весь рынок – 11 млрд руб. (соответственно, выручка группы – около 7,5 млрд руб.). 42,27% ГК владеет Ozon, оставшаяся доля принадлежит совладельцу крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и топ-менеджменту «Литреса».