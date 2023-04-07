«Литрес» впервые выставит весь каталог на площадку крупного маркетплейса Ozon

Пользователи Ozon получат доступ ко всему каталогу книжного сервиса «Литрес» (входит в одноименную группу компаний) и смогут оплачивать покупки прямо на маркетплейсе, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Это стало возможным после интеграции продажи цифровых товаров «Литреса» на маркетплейсе. Ранее в рамках реферальной программы на Ozon было доступно лишь около 50% каталога «Литреса», а покупка осуществлялась через переход на сайт книжного сервиса или через его приложение.