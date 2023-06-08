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Радиохолдинг ЕМГ расширяет сеть вещания бардовской станции «Калина красная»

Крупных рекламодателей это предложение вряд ли заинтересует, полагают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Радиохолдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ; включает в себя станции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое радио» и др.) планирует расширить сеть вещания радиостанции с авторскими песнями «Калина красная» в России, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЕМГ Роман Емельянов. До конца 2024 г. холдинг рассчитывает запустить до пяти станций в крупных городах, включая миллионники, уточнил представитель ЕМГ.

В рамках этой стратегии «Калина красная» в начале июня запустилась в Москве на частоте 89,5 FM, на которой ранее вещала станция электронной музыки Megapolis FM. ЕМГ стала единственным владельцем ООО «Интер-радио-групп» (юрлицо станции «Megapolis FM») 5 мая 2023 г., следует из базы «СПАРК–Интерфакс». Первым на это изменение обратил внимание Telegram-канал iGutsal. Ранее актив принадлежал гендиректору издательства учебной литературы «Академкнига/учебник» Борису Пименову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных