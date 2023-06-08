Радиохолдинг ЕМГ расширяет сеть вещания бардовской станции «Калина красная»Крупных рекламодателей это предложение вряд ли заинтересует, полагают эксперты
Радиохолдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ; включает в себя станции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое радио» и др.) планирует расширить сеть вещания радиостанции с авторскими песнями «Калина красная» в России, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЕМГ Роман Емельянов. До конца 2024 г. холдинг рассчитывает запустить до пяти станций в крупных городах, включая миллионники, уточнил представитель ЕМГ.
В рамках этой стратегии «Калина красная» в начале июня запустилась в Москве на частоте 89,5 FM, на которой ранее вещала станция электронной музыки Megapolis FM. ЕМГ стала единственным владельцем ООО «Интер-радио-групп» (юрлицо станции «Megapolis FM») 5 мая 2023 г., следует из базы «СПАРК–Интерфакс». Первым на это изменение обратил внимание Telegram-канал iGutsal. Ранее актив принадлежал гендиректору издательства учебной литературы «Академкнига/учебник» Борису Пименову.