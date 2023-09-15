Продюсерский центр «Яндекса» экранизирует Пелевина

Релиз по другому роману писателя – «Ампир V» – планировался к выходу в 2022 г. Но фильм не получил прокатного удостоверения. Еще в 2018 г. Гинзбург приобрел права на два других романа Пелевина – S.N.U.F.F. и «iPhuck 10». Как стало известно летом 2023 г., режиссер работает над экранизацией первого из них. По рассказам Пелевина также снято несколько короткометражек, в частности «Вести из Непала» (2023 г.) Михаила Балабина. Права на экранизацию, говорится на сайте проекта, были приобретены лично у автора.