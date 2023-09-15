Продюсерский центр «Яндекса» экранизирует Пелевина

Продюсерский центр «Яндекса» экранизирует ПелевинаМогут выйти сериалы или фильмы по Transhumanism Inc., «KGBT+» и «Путешествию в Элевсин»
«Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») получила опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина, состоящей из книг Transhumanism Inc., «KGBT+» и последнего романа писателя «Путешествие в Элевсин», который поступит в продажу 29 сентября. Об этом сообщила на презентации «Плюс студии» 15 сентября директор по контенту бизнес-группы «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук. Также, по словам Филипук, студия планирует экранизировать нон-фикшн Ольги Примаченко «К себе нежно».
Опцион предполагает, что на «определенный период» «Плюс студия» закрепляет за собой право на экранизацию произведений Пелевина и в течение этого срока разрабатывает сценарий, рассказал «Ведомостям» представитель «Плюс студии». По его словам, опцион может быть реализован как в формате полнометражного фильма, так и в формате сериала. Период действия опциона, кто вторая сторона соглашения и другие детали он не раскрыл.
«Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») – крупнейший в России видеосервис, его доля на рынке в январе – июне 2023 г. составила 29% (по выручке), весь рынок за указанный период – 42,3 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Вторую строчку с долей рынка 16% занимает «Иви», на третьем месте с 11% – Wink (СП «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»). Среди популярных проектов «Кинопоиска» – экранизации бестселлеров Алексея Иванова («Пищеблок») и Бориса Акунина («Фандорин. Азазель»). Также «Кинопоиск» ранее анонсировал мультсериал «Зверский детектив» по циклу Анны Старобинец и игровой сериал «Иные» по одноименному фэнтези Александры Яковлевой.
Виктор Пелевин – один из самых популярных в России авторов. Ежегодно в издательстве «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») выходит его новый роман. При этом, как заявил «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ», права на экранизации романов Пелевина «Эксмо-АСТ» не предоставляет.
Нон-фикшн психолога, журналистки и блогера Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышел в 2020 г. Бестселлер второй год подряд возглавляет Всероссийский книжный рейтинг: в первом полугодии 2023 г. продажи этой книги составили 73 млн руб. Права на экранизацию «К себе нежно» были приобретены у «Эксмо-АСТ», отметил представитель издательской группы: «Ольга Примаченко вместе со сценарным бюро холдинга «Эксмо-АСТ» будет принимать участие в создании сценария на всех этапах – это было важным условием сотрудничества».
Ранее два романа Пелевина экранизировал друг писателя, режиссер Виктор Гинзбург. Фильм «Generation П» вышел в 2011 г. Как рассказывал в 2003 г. в интервью журналу «Искусство кино» продюсер Сергей Грибков, права на экранизацию «Generation П» были приобретены у самого автора.
Релиз по другому роману писателя – «Ампир V» – планировался к выходу в 2022 г. Но фильм не получил прокатного удостоверения. Еще в 2018 г. Гинзбург приобрел права на два других романа Пелевина – S.N.U.F.F. и «iPhuck 10». Как стало известно летом 2023 г., режиссер работает над экранизацией первого из них. По рассказам Пелевина также снято несколько короткометражек, в частности «Вести из Непала» (2023 г.) Михаила Балабина. Права на экранизацию, говорится на сайте проекта, были приобретены лично у автора.
Сборник рассказов Пелевина Transhumanism Inc. вышел в 2021 г. Спустя год за ним последовал роман «KGBT+». Трилогия рассказывает о мире отдаленного будущего, когда человечество достигло цифрового бессмертия. Обеспеченные люди могут купить вечную жизнь, для этого в ходе специальной операции их мозг отделяется от тела и помещается в особое хранилище. Его владелец живет в виртуальном мире, но может взаимодействовать и с миром реальным.
Кинокомпании все активнее следят за книжными новинками, а права на экранизацию часто покупаются до публикации, причем не только у признанных авторов, но и начинающих, рассказывала в марте 2023 г. в интервью «Ведомостям» издатель Елена Шубина («Редакция Елены Шубиной», РЕШ – импринт холдинга «Эксмо-АСТ»). У двух бестселлеров в топ-5 самых продаваемых книг РЕШ есть экранизации, отмечала тогда Шубина. Это романы «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (первое место, 679 000 экземпляров) и «Обитель» Захара Прилепина (четвертое место, 235 000 экземпляров). Оба сериала вышли в эфире телеканала «Россия 1» в 2020 г.