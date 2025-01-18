«Волшебник Изумрудного города» собрал 3 млрд рублей

«Волшебник Изумрудного города» собрал 3 млрд рублейЭкранизация сказки Волкова стала пятым российским релизом, который покорил этот рубеж
Сборы сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», вышедшей на экраны 1 января, превысили 3 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 10:37 мск 18 января.
Картина Игоря Волошина стала пятым российским фильмом, который взял эту планку, и четвертым – за последние два года. В 2023-м «Чебурашка» заработал почти 6,8 млрд руб., в 2024-м – финальный бокс-офис релизов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» составил 3,8 млрд и 3 млрд руб. соответственно. Первым «трижды миллиардером» из отечественных проектов стала комедия «Холоп» (2019 г.). Все кассовые рекордсмены выходили накануне новогодних праздников или 1 января.
По количеству зрителей (6,3 млн) «Волшебник Изумрудного города» занял 12-ю строчку среди российских проектов, вышедших в прокат с 2015 г. (дата запуска ЕАИС). Средняя стоимость билетов новогодних релизов этого года по сравнению с прошлым выросла с 360-390 руб. до 450-470 руб.
Фильм компаний «Кинослово», «Централ Партнершип» и «Тритэ» «Дорога из желтого кирпича» – первый из задуманной трилогии по повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», которая, в свою очередь, является вольным пересказом книги Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». По сюжету, смерч перенес девочку Элли (Екатерина Червова) из нашего мира в волшебную страну, и, чтобы вернуться, героиня отправляется к магу Гудвину в компании новых друзей – Страшилы (Евгений Чумак), Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (Артур Ваха). Им строит козни коварная ведьма Бастинда (Светлана Ходченкова), мечтающая заполучить туфельки Элли.
Релиз идет в прокате в соответствии с ожиданиями индустрии, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. К факторам успеха, помимо длинных новогодних выходных, можно отнести сильного дистрибутора («Централ Партнершип» прокатывал всех «трижды миллиардеров»), узнаваемый бренд, мощную визуальную составляющую и удачную рекламную кампанию, говорит главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
Параллельно с «Волшебником» в новогоднем прокате шли другие релизы, также ориентированные на семейную аудиторию. Главным конкурентом стала сказка «Финист. Первый богатырь», приквел трилогии «Последний богатырь». Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко и компании Yellow, Black & White (YBW) также стартовал 1 января и поначалу уступил «Волшебнику», а затем вышел вперед во второй и третий уик-энд года (текущие сборы – 2,3 млрд руб.). В отличие от прочих релизов «богатырской» франшизы, «Чебурашки» и дилогии «Холоп», YBW выпустила «Финиста» с новым дистрибутором «НМГ Кинопрокат», с которым заключила договор о долгосрочном партнерстве.
Падение позиций «Волшебника» объясняется низким «коэффициентом сарафанного радио» (NPS) – всего 13 пунктов, рассказывает гендиректор исследовательской компании Wanta Group Мария Щербаль. Для сравнения: у лидеров прошлогодней битвы, «Бременских музыкантов» и «Холопа 2», NPS составил 51 и 48 пунктов соответственно, а главный конкурент «Волшебника» – «Финист» показал лучшие цифры – 39 пунктов. Вероятно, зрителей «Волшебника» разочаровал открытый финал, предполагает Щербаль.
Итоговые сборы «Волшебника» могут составить около 3,5 млрд руб., а «Финиста» – в районе 3 млрд руб., предполагает Острый. По его мнению, преимущество, которое «Волшебник» заработал в первые дни проката, полностью перекрыть «Финисту» будет сложно.