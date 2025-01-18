«Волшебник Изумрудного города» собрал 3 млрд рублей

Параллельно с «Волшебником» в новогоднем прокате шли другие релизы, также ориентированные на семейную аудиторию. Главным конкурентом стала сказка «Финист. Первый богатырь», приквел трилогии «Последний богатырь». Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко и компании Yellow, Black & White (YBW) также стартовал 1 января и поначалу уступил «Волшебнику», а затем вышел вперед во второй и третий уик-энд года (текущие сборы – 2,3 млрд руб.). В отличие от прочих релизов «богатырской» франшизы, «Чебурашки» и дилогии «Холоп», YBW выпустила «Финиста» с новым дистрибутором «НМГ Кинопрокат», с которым заключила договор о долгосрочном партнерстве.