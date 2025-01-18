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«Волшебник Изумрудного города» собрал 3 млрд рублей

Экранизация сказки Волкова стала пятым российским релизом, который покорил этот рубеж
Николай Корнацкий
Централ Партнершип
Централ Партнершип

Сборы сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», вышедшей на экраны 1 января, превысили 3 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 10:37 мск 18 января. 

Картина Игоря Волошина стала пятым российским фильмом, который взял эту планку, и четвертым – за последние два года. В 2023-м «Чебурашка» заработал почти 6,8 млрд руб., в 2024-м – финальный бокс-офис релизов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» составил 3,8 млрд и 3 млрд руб. соответственно. Первым «трижды миллиардером» из отечественных проектов стала комедия «Холоп» (2019 г.). Все кассовые рекордсмены выходили накануне новогодних праздников или 1 января.

По количеству зрителей (6,3 млн) «Волшебник Изумрудного города» занял 12-ю строчку среди российских проектов, вышедших в прокат с 2015 г. (дата запуска ЕАИС). Средняя стоимость билетов новогодних релизов этого года по сравнению с прошлым выросла с 360-390 руб. до 450-470 руб.

Фильм компаний «Кинослово», «Централ Партнершип» и «Тритэ» «Дорога из желтого кирпича» – первый из задуманной трилогии по повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», которая, в свою очередь, является вольным пересказом книги Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». По сюжету, смерч перенес девочку Элли (Екатерина Червова) из нашего мира в волшебную страну, и, чтобы вернуться, героиня отправляется к магу Гудвину в компании новых друзей – Страшилы (Евгений Чумак), Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (Артур Ваха). Им строит козни коварная ведьма Бастинда (Светлана Ходченкова), мечтающая заполучить туфельки Элли.

Релиз идет в прокате в соответствии с ожиданиями индустрии, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. К факторам успеха, помимо длинных новогодних выходных, можно отнести сильного дистрибутора («Централ Партнершип» прокатывал всех «трижды миллиардеров»), узнаваемый бренд, мощную визуальную составляющую и удачную рекламную кампанию, говорит главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

Параллельно с «Волшебником» в новогоднем прокате шли другие релизы, также ориентированные на семейную аудиторию. Главным конкурентом стала сказка «Финист. Первый богатырь», приквел трилогии «Последний богатырь». Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко и компании Yellow, Black & White (YBW) также стартовал 1 января и поначалу уступил «Волшебнику», а затем вышел вперед во второй и третий уик-энд года (текущие сборы – 2,3 млрд руб.). В отличие от прочих релизов «богатырской» франшизы, «Чебурашки» и дилогии «Холоп», YBW выпустила «Финиста» с новым дистрибутором «НМГ Кинопрокат», с которым заключила договор о долгосрочном партнерстве.

Падение позиций «Волшебника» объясняется низким «коэффициентом сарафанного радио» (NPS) – всего 13 пунктов, рассказывает гендиректор исследовательской компании Wanta Group Мария Щербаль. Для сравнения: у лидеров прошлогодней битвы, «Бременских музыкантов» и «Холопа 2», NPS составил 51 и 48 пунктов соответственно, а главный конкурент «Волшебника» – «Финист» показал лучшие цифры – 39 пунктов. Вероятно, зрителей «Волшебника» разочаровал открытый финал, предполагает Щербаль.

Итоговые сборы «Волшебника» могут составить около 3,5 млрд руб., а «Финиста» – в районе 3 млрд руб., предполагает Острый. По его мнению, преимущество, которое «Волшебник» заработал в первые дни проката, полностью перекрыть «Финисту» будет сложно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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