«Охотники за призраком»: суженый-ряженый, не приходи

Однажды ночью, дождавшись, когда Женя с мамой уснут, к ним в квартиру проник некто в черном и устроил пожар. Очнувшись в больнице, мальчик видит перед собой взволнованную маму, которая говорит, что им угрожает опасность и нужно отсюда бежать. Появившийся наутро под видом следователя из СК немолодой мужичок (Алексей Маклаков – полковник Прокопенко из «Майора Грома») утверждает, что мама прийти к Жене ну никак не могла, потому что погибла в том пожаре. Вдобавок ночами по больничным коридорам зловеще слоняется похожий на инопланетянина тощий чувак без волос и бровей (Арсений Касперович – «ЮЗЗЗ»).