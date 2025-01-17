«Охотники за призраком»: суженый-ряженый, не приходи

«Охотники за призраком»: суженый-ряженый, не приходиНа Okko вышли первые серии городского фэнтези про поиски демона-убийцы
Серьезный мальчик Женя (Вадим Филипченков, игравший сына главного героя в сериале «Лихие») живет с мамой (Марьяна Спивак – «Нелюбовь», «Эпидемия»), которая как раз не очень серьезна: постоянно просыпает утренний будильник, тайком от сына покуривает и смешно оправдывается, если тот почувствует запах дыма.
Однажды ночью, дождавшись, когда Женя с мамой уснут, к ним в квартиру проник некто в черном и устроил пожар. Очнувшись в больнице, мальчик видит перед собой взволнованную маму, которая говорит, что им угрожает опасность и нужно отсюда бежать. Появившийся наутро под видом следователя из СК немолодой мужичок (Алексей Маклаков – полковник Прокопенко из «Майора Грома») утверждает, что мама прийти к Жене ну никак не могла, потому что погибла в том пожаре. Вдобавок ночами по больничным коридорам зловеще слоняется похожий на инопланетянина тощий чувак без волос и бровей (Арсений Касперович – «ЮЗЗЗ»).