Фантастический экшн «Кракен» собрал 1 млрд рублей

Фантастический экшн «Кракен» собрал 1 млрд рублейФильм Николая Лебедева стал пятым «миллиардером» в 2025 году
Сборы фильма Николая Лебедева «Кракен», вышедшего на экраны 17 апреля, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 17:40 мск 26 мая.
Фантастический экшн кинокомпаний «Тритэ», «Централ партнершип» и телеканала «Россия 1» рассказывает о столкновении двух российский подлодок с древним монстром. Отдельная интрига связана с тем, что капитаны субмарин – родные братья (их играют Александр Петров и Виктор Добронравов), которые давно не ладят, но общая беда заставляет их забыть про старые обиды. В картине также снялись Диана Пожарская, Алексей Гуськов, Антон Риваль, Сергей Гармаш и др.
Релиз стал 36-м российским проектом, который смог преодолеть миллиардную планку, и пятым – в 2025 г. В их числе – вышедшие в новогодние праздники семейные фильмы «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», в итоге заработавшие соответственно 3,3 млрд и 2,7 млрд руб. Музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (стартовал 14 февраля) финишировал с кассой 1,6 млрд руб. С 3 апреля в прокате держится комедия «Батя 2. Дед», чьи сборы тоже приближаются к 1,6 млрд руб.
Фантастика российского производства – «традиционно непростой жанр» для дистрибуции и «Кракен» собирает «по верхней границе возможных ожиданий», отметил в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Для сравнения: финальный бокс-офис других фантастических релизов «Притяжение» (2017 г.) и «Вторжение» (2020 г.) составил около 1 млрд руб., а у «Сто лет тому вперед» (2024 г.) – 1,5 млрд руб. (здесь и далее данные ЕАИС, если не указано иное).
В отличие от прошлых примеров фантастического экшна «Кракен» снят в уникальном для индустрии поджанре фильм о борьбе с монстром (monster movie, фильм о кайдзю) и тем не менее проект «сработал на нашем рынке», добавляет продюсер, главный редактор портала Кино-театр.Ру Жан Просянов. В числе благоприятных факторов, которые помогли обеспечить высокие сборы, оба эксперта назвали длинные майские праздники и нестабильную погоду – вместо поездки загород люди пошли в кинотеатры. Кроме того, праздничные уик-энды были расчищены от пиратских релизов, а аудитория соскучилась по крупным жанровым блокбастерам «не семейного характера», говорит Острый.
Несмотря на сопоставимые цифры бокс-офиса, «Кракен» сильно уступает по посещаемости ранее вышедшей фантастике. Если каждый фильм дилогии «Притяжение»/«Вторжение» привлек более 3,5 млн зрителей, а «Сто лет тому вперед» – 4,3 млн зрителей, то «Кракен» – более 2 млн зрителей, напоминает Острый: «Как мне кажется, отрасли стоит не идеализировать успех проекта, а искать факторы, которые могли бы объяснить такую зрительскую динамику».
По мнению Просянова, на старте «Кракену» не хватило «масштаба рекламной кампании», чтобы сразу привлечь в кинотеатры большую аудиторию, но далее проект показал хороший «сарафан». В первые два майских уик-энда фильм Лебедева уступил первую строчку новому релизу – военной драме «В списках не значился», однако затем вновь возглавил прокат.
Николай Лебедев – один из самых кассовых российских режиссеров. Вместе с компанией «Тритэ» он уже снял спортивную драму «Легенда № 17» (923 млн руб. в России и СНГ – данные «Бюллетеня кинопрокатчика») и фильм-катастрофу «Экипаж» (1,4 млрд руб.).