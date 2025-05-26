Фантастический экшн «Кракен» собрал 1 млрд рублей

В отличие от прошлых примеров фантастического экшна «Кракен» снят в уникальном для индустрии поджанре фильм о борьбе с монстром (monster movie, фильм о кайдзю) и тем не менее проект «сработал на нашем рынке», добавляет продюсер, главный редактор портала Кино-театр.Ру Жан Просянов. В числе благоприятных факторов, которые помогли обеспечить высокие сборы, оба эксперта назвали длинные майские праздники и нестабильную погоду – вместо поездки загород люди пошли в кинотеатры. Кроме того, праздничные уик-энды были расчищены от пиратских релизов, а аудитория соскучилась по крупным жанровым блокбастерам «не семейного характера», говорит Острый.