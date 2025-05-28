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Рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok с начала 2025 года

Этому способствовала адаптация российской аудитории к ограничениям сервиса и запрет рекламы в Instagram, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В январе – апреле 2025 г. рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о рекламных размещениях в соцсети TikTok (принадлежит китайской ByteDance) на 15,8 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора ЕРИРа). Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зарегистрированный в ЕРИРе объем рекламных бюджетов на этой площадке составил 4,3 млн руб.

Увеличилась и аудитория TikTok в России. В апреле 2025 г. хотя бы раз в месяц десктопную или мобильную версию TikTok посетило 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем в апреле 2024 г., следует из данных исследовательской компании Mediascope. Дневная аудитория этой соцсети в России за тот же период выросла на 19% до 35,4 млн человек, отмечается там же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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