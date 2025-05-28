Рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok с начала 2025 года

Увеличилась и аудитория TikTok в России. В апреле 2025 г. хотя бы раз в месяц десктопную или мобильную версию TikTok посетило 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем в апреле 2024 г., следует из данных исследовательской компании Mediascope. Дневная аудитория этой соцсети в России за тот же период выросла на 19% до 35,4 млн человек, отмечается там же.