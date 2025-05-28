Рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok с начала 2025 года

Рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok с начала 2025 годаЭтому способствовала адаптация российской аудитории к ограничениям сервиса и запрет рекламы в Instagram, считают эксперты
В январе – апреле 2025 г. рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о рекламных размещениях в соцсети TikTok (принадлежит китайской ByteDance) на 15,8 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора ЕРИРа). Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зарегистрированный в ЕРИРе объем рекламных бюджетов на этой площадке составил 4,3 млн руб.
Увеличилась и аудитория TikTok в России. В апреле 2025 г. хотя бы раз в месяц десктопную или мобильную версию TikTok посетило 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем в апреле 2024 г., следует из данных исследовательской компании Mediascope. Дневная аудитория этой соцсети в России за тот же период выросла на 19% до 35,4 млн человек, отмечается там же.