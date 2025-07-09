В лидеры книжных продаж вышел японский роман «Если все кошки в мире исчезнут»Его успех связан с интересом к теме противостояния добра и зла, предполагают эксперты
Мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры стал лидером продаж крупнейшей российской книжной сети «Читай-город – Буквоед» в первом полугодии, следует из ее данных. Всего в январе – июне в сети приобрели около 50 000 экземпляров этой книги. Вторую позицию по штучным продажам роман за тот же период занял и на маркетплейсе Ozon, став самым популярным произведением художественной литературы на площадке. Абсолютных показателей на маркетплейсе не раскрыли (здесь и далее).
Роман Кавамуры (издает «Бомбора», импринт «Эксмо»; входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») повествует о молодом почтальоне, который должен умереть в ближайшие месяцы от неизлечимой болезни. Накануне смерти герою является дух, который предлагает продлить ему жизнь. В обмен за каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая бесследно исчезнет с лица земли. Почтальон соглашается, но, исполняя сделку, он начинает осознавать ценность каждой мелочи в этом мире.
В отличие от «Читай-город – Буквоеда» на маркетплейсах 1-е место по продажам за январь – июнь заняли нон-фикшн бестселлеры. На Ozon – книга «Легкий способ бросить курить» британского автора Аллена Карра («Добрая книга»), в которой описывается методика избавления от никотиновой зависимости. А на Wildberries лидером стала мотивирующая книга о финансовом благосостоянии «Самый богатый человек в Вавилоне» американского предпринимателя XX в. Джорджа Клейсона (издают «Бомбора», АСТ, «Попурри» и др.), продажи которой, по словам представителя маркетплейса, исчисляются «десятками тысяч экземпляров». Точных данных он не привел (здесь и далее). В «Читай-город – Буквоеде» эта книга оказалась на десятой позиции.
Как продаются книги в России
У крупнейшего участника рынка цифровых книг – группы компаний «Литрес» – лидером по выручке в деньгах от поштучных продаж, абонемента и подписки стала эзотерическая книга «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в аудиоформате. В ней автор якобы обучает тому, как обрести силу духа и способность управлять реальностью, указано в аннотации. Абсолютные цифры в денежном выражении в ГК не привели.
Есть и другие, хотя и немногочисленные, пересечения в рейтингах самых продаваемых книг в «Читай-город – Буквоеде» и на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Явным бестселлером стал детективный цикл британки Холли Джексон. Первая книга серии «Хороших девочек не убивают» (АСТ) заняла третью позицию по экземплярным продажам на Wildberries, а ее продолжение – «Хорошая девочка, дурная кровь» – разместилось на восьмой строчке рейтинга этой площадки. В сети «Читай-город – Буквоед» первая книга цикла оказалась на 5-м месте по продажам: всего в январе – июне было реализовано 18 000 ее экземпляров. Всплеск популярности цикла произошел на фоне появления экранизации романа «Хороших девочек не убивают»: в прошлом году сериальная адаптация вышла на телеканале BBC Three в Великобритании, а затем на глобальном видеосервисе Netflix. В России официального релиза этого сериала не было.
Еще один хит первого полугодия – книга «Бог всегда путешествует инкогнито» француза Лорана Гунеля («Азбука»; «Эксмо-АСТ»), написанная на стыке художественной литературы и мотивационного нон-фикшена. На Ozon она заняла 3-е место по итогам первого полугодия, а в «Читай-город – Буквоеде» – седьмое.
Очевиден высокий интерес читателей и к любовной прозе российской писательницы Анны Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина), которая умерла в 2023 г. На Wildberries ее роман «Твое сердце будет разбито» (издательство Clever) занял четвертую позицию по экземплярным продажам в январе – июне. На Ozon на пятой строчке расположился другой роман Джейн – «Разреши любить» (Clever).
В целом российские авторы, согласно предоставленным рейтингам продаж бумажных книг, уступают по популярности иностранным в первом полугодии. Помимо книг Анны Джейн в лидеры продаж вышли лишь два российских произведения – это вторая часть детективно-фантастического цикла Виктора Дашкевича «Тайна мертвого ректора» (№ 8 рейтинга «Читай-город – Буквоеда») и фэнтези «Морана и Тень. Плетущая» Лии Арден (№ 9 у «Читай-город – Буквоеда»; настоящее имя – Влада). Та же книга Дашкевича в аудиоформате попала и на третью строчку по выручке в денежном выражении у ГК «Литрес» с результатом в 5,1 млн руб. за первое полугодие.
Популярность японского романа «Если все кошки в мире исчезнут», возможно, объясняется тем, что людей сейчас волнует тема противостояния добра и зла, считает гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев: «Поэтому и востребованы книги, в которых поднимаются вопросы морального выбора».
В нон-фикшене вкусы читателей довольно стабильны, поясняет главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга. «Самый богатый человек в Вавилоне» Клейсона – один из базовых источников модной философии «воодушевленного предпринимательства», знает он: «Книга стала лонгселлером, который хорошо продается вот уже много лет».
Доля зарубежных авторов в рейтингах книжных дистрибуторов за январь – июнь остается довольно весомой, вероятно, потому, что многие из иностранных писателей создают свои произведения уже с потенциалом на возможную кино- или сериальную адаптацию, зарубежные продажи, фиксирует Капьев: «Нашей индустрии нужно нарабатывать свой опыт в этом направлении, чтобы количество конкурентоспособных российских проектов росло».
Нельзя не учитывать и сезонный фактор, добавляет автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Крупные российские писатели, как правило, выпускают новинки во второй половине года».
При этом наличие на вершине рейтингов продаж за первое полугодие таких молодых авторов, как Дашкевич и Арден, которые заявили о себе на российском книжном рынке совсем недавно, – хороший знак, уверен руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов: «Это дает уверенность, что мы можем создавать своих звезд, чьи книги способны конкурировать на российском рынке с зарубежными хитами».
Но пока кажется, что успех этих российских писателей является скорее исключением из правил, чем последовательной закономерностью, оппонирует ему Мамлыга.
«Сейчас задача со звездочкой для российской книжной индустрии заключается в ответе на вопрос, как сделать так, чтобы успех новичков случался регулярно и не был случайным», – резюмирует он.