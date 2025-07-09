В лидеры книжных продаж вышел японский роман «Если все кошки в мире исчезнут»

Есть и другие, хотя и немногочисленные, пересечения в рейтингах самых продаваемых книг в «Читай-город – Буквоеде» и на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Явным бестселлером стал детективный цикл британки Холли Джексон. Первая книга серии «Хороших девочек не убивают» (АСТ) заняла третью позицию по экземплярным продажам на Wildberries, а ее продолжение – «Хорошая девочка, дурная кровь» – разместилось на восьмой строчке рейтинга этой площадки. В сети «Читай-город – Буквоед» первая книга цикла оказалась на 5-м месте по продажам: всего в январе – июне было реализовано 18 000 ее экземпляров. Всплеск популярности цикла произошел на фоне появления экранизации романа «Хороших девочек не убивают»: в прошлом году сериальная адаптация вышла на телеканале BBC Three в Великобритании, а затем на глобальном видеосервисе Netflix. В России официального релиза этого сериала не было.