«Темный попутчик» кабельного ТВ: как «Декстер» стал главным сериалом Showtime

«Темный попутчик» кабельного ТВ: как «Декстер» стал главным сериалом Showtime20 лет назад шутка на салфетке превратилась в культовую сагу об антигерое
1 октября 2006 г. вышла первая серия «Декстера» – сериала о судмедэксперте из Майами, который ведет двойную жизнь. Шоу появилось в период расцвета американского кабельного телевидения и популярности неоднозначных антигероев. После Тони Сопрано из «Клана Сопрано» и незадолго до Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» Декстер Морган стал одним из наиболее радикальных примеров этого тренда: в центре истории оказался серийный убийца, которому при этом предлагается сопереживать и чью внутреннюю жизнь сериал подробно исследует.
Записи на салфетке
В конце 1990-х малоизвестный писатель Джеффри Линдсей выступал перед публикой в клубе Kiwanis в Форт-Майерсе (штат Флорида) и рассказывал о пользе чтения. В интервью литературному журналу Allium автор поделился, что, глядя на равнодушных гостей, которые жевали с набитым ртом и фальшиво улыбались друг другу, он в шутку подумал: «Серийное убийство не всегда так уж плохо». Тогда он сел и начал записывать идеи прямо за столиком на бумажной салфетке. Наброски вскоре переросли в детектив «Дремлющий демон Декстера».
По воспоминаниям Линдсея, роман отвергли разные издательства как минимум дюжину раз. «Не думаю, что кто-то читал дальше первых четырех или пяти страниц», – комментировал писатель. В итоге публикация книги заняла четыре года.
Вместе с женой Хилари Хемингуэй, племянницей Эрнеста Хемингуэя, он нашел агента Ника Эллисона. Тот доставил роман редактору Джейсону Кауфману, который в тот момент занимался публикацией «Кода да Винчи» Дэна Брауна. Кауфману произведение понравилось, и в июле 2004 г. издательство Doubleday впервые его опубликовало.
Уже в 2005 г. книгу включили в список претендентов на премию Эдгара Аллана По в категории «Лучший дебютный роман», но позже номинацию аннулировали, узнав, что Линдсей уже публиковался под другим псевдонимом в 1990-е.
В том же году роман получил премию Dilys Award от Ассоциации независимых продавцов детективной литературы. «Я думал, что пишу что-то жуткое, отталкивающее, возможно, немного злобное. Чтобы сбалансировать это, я также сделал героя уязвимым и смешным, дал ему любовь к детям и написал от первого лица – все это должно было преодолеть разрыв между психопатом-убийцей и читателями, которые, как я предполагал, все равно будут в ужасе. Они не были – он им понравился», – вспоминал Линдсей.
Общий тираж всей серии из восьми книг о Декстере позднее превысил 1,7 млн экземпляров.
С бумаги на экран
После успеха книги Линдсей задумался об экранизации. Изначально он представлял себе полнометражный фильм с Джонни Деппом в главной роли. Однако агент Ник Эллисон убедил автора, что лучше отдать предпочтение сериалу: это прибыльнее, а в многосерийном формате можно глубже показать психологию героев и подробнее раскрыть сюжет романа.
Параллельно продюсер Сара Коллетон, до этого работавшая преимущественно в кино, увидела в The New Yorker короткую рецензию на роман. Она прочитала книгу и почти сразу поняла, что из нее получится сериал. «Это действительно увлекательный способ говорить о глобальных проблемах человечества», – в шутку отмечала Коллетон. Она презентовала идею президенту по развлекательным программам телеканала Showtime Бобу Гринблатту, и тот дал зеленый свет.
Линдсей принимал непосредственное участие в разработке сериала. С ним консультировался сценарист и исполнительный продюсер «Декстера» Джеймс Манос. Сам автор неизменно напоминал: «Не забывайте, что я пишу смешные книги!» – и просил делать акцент на черном юморе, а не только на драме. Шоураннер Клайд Филлипс сохранил его ироничный тон, но усилил драматическую и психологическую глубину образа.
Продавая права, он понимал, что дословной экранизации ждать не стоит, и готовился к худшему. К удивлению автора, телеадаптация ему понравилась: «Первая же строчка, произнесенная Майклом С. Холлом, – и я понял, что он идеален».
Роль без кастинга и «неумытая» Рита
С актерами Showtime определилась довольно быстро. Майкла С. Холла даже не приглашали на стандартные пробы на роль Декстера: его кандидатуру независимо друг от друга предложили Боб Гринблатт и Майкл Куэста, с которыми актер ранее работал над драматическим сериалом «Клиент всегда мертв».
Актрис на женские персонажи утвердили практически без кастинга. Когда Дженнифер Карпентер дали 15 страниц сценария для прослушивания, она сильно нервничала: «Я выругалась, и, думаю, именно в тот момент они увидели во мне Дебру». По словам Сары Коллетон, второй претендентки на эту роль не было и в помине: в характере нужно было сочетать трудолюбие и женственность, жестокость и сексуальность.
Джули Бенц, претендовавшая и на роль Риты Беннет, и на роль Дебры, тоже сильно волновалась: Майкл С. Холл – ее любимый актер, и ей было неловко играть вместе с ним. После первых проб актрису попросили больше не приходить на площадку такой ухоженной: Рита – мать двоих детей и не может выглядеть настолько хорошо. На следующий день Бенц не приняла душ и не накрасилась, после чего ее даже не узнали на прослушивании, но на роль Риты взяли.
Джефф Пирсон рассказывал, что изначально проходил пробы на роль Гарри Моргана, отца Декстера, однако в итоге этот образ воплотил Джеймс Ремар. После этого Пирсону предложили сыграть капитана Тома Мэттьюса, причем прослушиваться повторно ему уже не потребовалось.
Как сценаристы дописали роман
Первый сезон стартовал 1 октября 2006 г. и во многом следовал сюжету первой книги Линдсея, но этого материала не хватило на полноценный сериал из 12 эпизодов (завершился он 17 декабря 2006 г.). Сценаристам пришлось расширить второстепенных персонажей, добавить новые повороты и поменять некоторые события местами, но основные сюжетные линии оставили неизменными. Как и в книге, Декстер получает психологическую травму, увидев убийство своей матери в раннем возрасте, а уже взрослым выбирает жертв по «Кодексу Гарри» – своду правил, который придумал его приемный отец-полицейский, чтобы направить импульсы сына в мирное русло. Создатели также сохранили задумку о «темном попутчике» Декстера и вывели его внутренний монолог на экран.
Но кое-что в сериал намеренно добавили или изменили. Например, возлюбленная Декстера Рита – не просто маска и прикрытие, как в романе, а самостоятельный персонаж, влияющий на жизнь героя. Декстер любит детей Риты и даже вступается за нее перед бывшим мужем, который в книге был лишь предысторией девушки. В сериале же бывший супруг Риты Пол выходит из тюрьмы и попадает в основной сюжет первого сезона.
Изменили и финал: главный злодей Брайан Мозер не сбегает после попытки убить сестру Декстера Дебру, а погибает от рук главного героя.
Майкл С. Холл с самого начала считал, что у сериала есть потенциал: внутренний голос главного героя вовлекает аудиторию в действие. «Они единственные, кроме Декстера, кто знает, что он задумал», – комментировал исполнитель главной роли. Правда, он не рассчитывал, что шоу подойдет широкой публике: «Я чувствовал, что есть приличный шанс, что мы найдем небольшую нишевую аудиторию».
На старте «Декстер» и был небольшим кабельным проектом: пилотную серию при первом показе посмотрели порядка 600 000 зрителей, еще 443 000 – повтор в тот же вечер.
Уже 2 ноября 2006 г., спустя всего месяц после выхода дебютной серии, шоу продлили на второй сезон.
Начиная со второго сезона пути сериала и книги разошлись. «Теперь они сами по себе», – комментировал автор романа. Отчасти это произошло из-за различий в финалах бумажной версии и ее экранной интерпретации.
Сценарист второго сезона Дэниэл Сероне объяснял, что команда не увидела во втором романе потенциала и возможности показать развитие и трансформацию героя. Они задали себе вопрос: «А что, если тела жертв Декстера обнаружат?» Это и стало завязкой для продолжения: в ходе расследования преступника прозвали Мясником из Бэй-Харбор, и Декстеру пришлось расследовать свои же преступления.
Самая рейтинговая драма Showtime
Аудитория продолжала расти. Руководители Showtime называют «Декстера» самой рейтинговой драмой сети: премьеры первых трех эпизодов третьего сезона собрали в среднем 1,3 млн зрителей (на 14% больше, чем у второго сезона в дни премьеры), а с учетом повторов и семидневных показов стартовая серия привлекла около 3 млн человек. На фоне этих успехов шоу продлили сразу на четвертый и пятый сезоны.
Четвертый сезон особенно запомнился зрителям антагонистом по прозвищу Троица – неуловимым серийным убийцей, скрывавшимся за образом примерного семьянина. Финальный эпизод привлек самую большую аудиторию за всю историю шоу и стал лучшей трансляцией для Showtime за десятилетие. Его посмотрели 2,6 млн человек, что на 71% превысило показатели предыдущей заключительной серии.
Последующие продолжения держали планку: последние четыре эпизода пятого сезона превысили отметку в 2 млн зрителей, а самый высокий показатель достиг 2,54 млн человек.
В шестом сезоне средняя аудитория эпизода упала до 1,92 млн. Критики объясняли это предсказуемым сюжетом и слабыми злодеями – «убийцами Судного дня», профессором Гелларом и Трэвисом Маршаллом, а игра Колина Хэнкса показалась им неубедительной. Тем не менее руководство сети продлило проект еще на два блока, договорившись с Майклом С. Холлом о гонораре в $24 млн.
К началу финального восьмого сезона часть критиков уже хотела увидеть завершение сериала и считала новые эпизоды «очередной частью продолжающегося эпилога истории, которая должна была закончиться уже давно». Однако многим зрителям шоу нравилось до последнего из-за главного героя. Эмили Яр в статье для The Washington Post отметила, что герой привлекал аудиторию своей неоднозначностью: в нем зрители видели и свои темные стороны, и бесконечные поиски счастья.
Перед завершением сериала Майкл С. Холл высказал мнение, что, хоть кто-то и не доволен продлением сериала, цифры говорят о другом: «Нам нравится, что мы сталкиваемся с ростом рейтингов с каждым годом и что энтузиазм по поводу шоу только растет».
Заключительный эпизод восьмого сезона, вышедший 22 сентября 2013 г., собрал 2,8 млн зрителей на премьере и 3,3 млн с учетом повторов. Несмотря на неоднозначные отзывы, финальный блок стал самым успешным в истории картины (6,4 млн человек суммарно). Во время его показа выручка подразделения Cable Networks CBS выросла на 17% (с $1,77 млрд до $2,07 млрд). Компания прямо объясняла рост увеличением доходов от лицензирования оригинальных сериалов Showtime для цифрового стриминга и синдикации, причем лидировал именно «Декстер».
Трофеи для антигероя
Выход «Декстера» отметили на престижных киноконкурсах. В 2007 г. Майкл С. Холл получил «Сатурн» как лучший актер, после чего его номинировали еще шесть раз. Сам проект выдвигался в категории «Лучший телесериал для кабельного телевидения» за все сезоны, а в 2008-м победил. В разные годы «Сатурн» также получали Джули Бенц, Дженнифер Карпентер, Джимми Смитс и Ивонн Страховски.
С 2007 по 2012 г. сериал выдвигали на «Эмми»: шоу получило премию за титры, а Майкла С. Холла и проект номинировали ежегодно. Холл также номинировался на премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус», выиграв обе награды в 2010 г. Соперниками выступали «Доктор Хаус», «Безумцы» и «Во все тяжкие». В 2008-м «Декстер» также удостоился премии Пибоди.
Жизнь после финала
Спустя восемь лет создатели объявили о запуске сиквела «Декстер: Новая кровь», и уже 7 ноября 2021 г. он вышел в свет. История рассказывает о том, как Декстер живет в маленьком городке под чужим именем, в то время как его повзрослевший сын Гаррисон разыскивает отца. Критики отметили, что новая локация пошла сериалу на пользу, однако сюжет и герой поначалу кажутся «заржавевшими»: Декстер ведет себя слишком осторожно в новом амплуа, из-за чего теряется главная магия персонажа. К своим ролям вернулись Майкл С. Холл и Дженнифер Карпентер.
В 2024 г. анонсировали первый приквел – «Декстер: Первородный грех», премьера которого состоялась в декабре 2024-го на Paramount+. 10-серийное шоу рассказывает о Декстере в студенческие годы и о зарождении тяги к насилию. Действие происходит за 15 лет до основной сюжетной линии сериала. Майкл С. Холл остался только голосом рассказчика, что критики восприняли с ностальгией. По данным Paramount+, «Декстер: Первородный грех» стал самой успешной премьерой Showtime в истории: кросс-платформенная аудитория превысила 2,1 млн зрителей по всему миру, а также стала самой обсуждаемой премьерой в соцсетях – 657 000 взаимодействий. Впрочем, в августе 2025 г. сериал закрыли, несмотря на объявленное ранее продление.
11 июля 2025 г. на Paramount+ вышел первый сезон нового сиквела франшизы – «Декстер: Воскрешение». В проект вернулись Кристиан Камарго в роли Брайана Мозера, Джеймс Ремар (отец Декстера) и Дэвид Зайас (Анхель Батиста), а каст пополнила Ума Турман. По сюжету главный герой хочет сблизиться с уже выросшим сыном, а его бывший коллега, узнав, что тот жив, пытается доказать, что Декстер – Мясник из Бэй-Харбор. Второй сезон выйдет 30 октября 2026 г. на сервисе и будет состоять из 10 серий. Десмонд Харрингтон вернется к роли Джоуи Куинна из оригинального шоу. Выход продолжения приурочили к 20-летию истории.