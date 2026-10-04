«Темный попутчик» кабельного ТВ: как «Декстер» стал главным сериалом Showtime

В 2024 г. анонсировали первый приквел – «Декстер: Первородный грех», премьера которого состоялась в декабре 2024-го на Paramount+. 10-серийное шоу рассказывает о Декстере в студенческие годы и о зарождении тяги к насилию. Действие происходит за 15 лет до основной сюжетной линии сериала. Майкл С. Холл остался только голосом рассказчика, что критики восприняли с ностальгией. По данным Paramount+, «Декстер: Первородный грех» стал самой успешной премьерой Showtime в истории: кросс-платформенная аудитория превысила 2,1 млн зрителей по всему миру, а также стала самой обсуждаемой премьерой в соцсетях – 657 000 взаимодействий. Впрочем, в августе 2025 г. сериал закрыли, несмотря на объявленное ранее продление.