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«Главное – не допустить падения сборов фильмов в 2 раза»

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова объясняет, почему кинотеатрам важно открыться не позднее июля
Мария Истомина Ксения Болецкая
Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова /Антон Соколов

Кинотеатры в России закрыты уже второй месяц. Как быстро вернутся зрители в залы после окончания пандемии, что они будут смотреть, как удержать внимание публики на самоизоляции, рассказывает «Ведомостям» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

– В середине марта в России начали закрываться первые кинотеатры. Как ваши зрители реагировали на новости об эпидемии? Как это сказалось на выручке сети «Каро»?

– Выручки больше нет. Технически мы начали закрываться не в середине, а в конце марта, но еще в начале месяца было понятно, что люди стали меньше ходить в кино. Вирус подбил нас на взлете: первые два месяца 2020 г. сборы фильмов в нашей сети были на 40% выше, чем в тот же период прошлого года.

Первой на угрозу, связанную с распространением коронавируса, отреагировала семейная аудитория. Затем в пике ушла вся Москва, за ней и регионы. А 17 марта произошла «гречневая революция», власти ввели ограничения на продажи билетов в кино – не более 50 на один сеанс. После этого мы еще больше недели делали вид, что работаем, показываем кино. Хотя на самом деле сотрудников в кинотеатрах уже было больше, чем зрителей.

Продолжать работу в таком режиме было экономически бессмысленно. У кинотеатров есть стоимость запуска сеанса – это 12 000–15 000 руб. на зал. И 50 проданных билетов эту сумму никак не покрывают. Так что уже тогда мы готовы были закрывать кинотеатры, но нам были нужны юридические основания.

– Какие юридические основания, чтобы закрыть собственные кинотеатры?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных