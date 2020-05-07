Первой на угрозу, связанную с распространением коронавируса, отреагировала семейная аудитория. Затем в пике ушла вся Москва, за ней и регионы. А 17 марта произошла «гречневая революция», власти ввели ограничения на продажи билетов в кино – не более 50 на один сеанс. После этого мы еще больше недели делали вид, что работаем, показываем кино. Хотя на самом деле сотрудников в кинотеатрах уже было больше, чем зрителей.