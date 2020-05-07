«Главное – не допустить падения сборов фильмов в 2 раза»Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова объясняет, почему кинотеатрам важно открыться не позднее июля
Кинотеатры в России закрыты уже второй месяц. Как быстро вернутся зрители в залы после окончания пандемии, что они будут смотреть, как удержать внимание публики на самоизоляции, рассказывает «Ведомостям» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
– Выручки больше нет. Технически мы начали закрываться не в середине, а в конце марта, но еще в начале месяца было понятно, что люди стали меньше ходить в кино. Вирус подбил нас на взлете: первые два месяца 2020 г. сборы фильмов в нашей сети были на 40% выше, чем в тот же период прошлого года.
Первой на угрозу, связанную с распространением коронавируса, отреагировала семейная аудитория. Затем в пике ушла вся Москва, за ней и регионы. А 17 марта произошла «гречневая революция», власти ввели ограничения на продажи билетов в кино – не более 50 на один сеанс. После этого мы еще больше недели делали вид, что работаем, показываем кино. Хотя на самом деле сотрудников в кинотеатрах уже было больше, чем зрителей.
Продолжать работу в таком режиме было экономически бессмысленно. У кинотеатров есть стоимость запуска сеанса – это 12 000–15 000 руб. на зал. И 50 проданных билетов эту сумму никак не покрывают. Так что уже тогда мы готовы были закрывать кинотеатры, но нам были нужны юридические основания.