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Сергей Анурьев: «У нас и в России активная конкуренция»

Гендиректор ГК «Литрес» о роли экосистем и новых точках роста бизнеса
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев/ Алексей Орлов / Ведомости

В конце октября крупнейший в России книжный сервис «Литрес» (входит в одноименную группу компаний, которая является лидером российского рынка цифровых книг) запустит раздел вебтунов – южнокорейских цифровых комиксов. Права на локализацию вебтунов были приобретены «Литрес» напрямую у корейских правообладателей, среди них – издательства DCC Ent, Jaedam, Kenaz и D&C Media. Инвестиции в покупку прав и запуск раздела составили 30 млн руб., до конца 2024 г. планируется направить еще 20 млн руб.

Появление вебтунов на «Литрес» отвечает глобальному читательскому тренду на азиатскую литературу. К примеру, фэнтези-романы китайской писательницы Мосян Тунсю («Благословение небожителей»), согласно данным Всероссийского книжного рейтинга, в последние годы уверенно обосновались на первых строчках топ-10 самых продаваемых книг в России.

О том, какие читательские тренды определяют сегодня развитие рынка цифровых книг в нашей стране, как российская аудитория ищет замену выбывшим из-за законодательных ограничений авторам и за счет чего «Литрес» планирует конкурировать с экосистемными книжными сервисами, в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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