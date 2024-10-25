Сергей Анурьев: «У нас и в России активная конкуренция»

В конце октября крупнейший в России книжный сервис «Литрес» (входит в одноименную группу компаний, которая является лидером российского рынка цифровых книг) запустит раздел вебтунов – южнокорейских цифровых комиксов. Права на локализацию вебтунов были приобретены «Литрес» напрямую у корейских правообладателей, среди них – издательства DCC Ent, Jaedam, Kenaz и D&C Media. Инвестиции в покупку прав и запуск раздела составили 30 млн руб., до конца 2024 г. планируется направить еще 20 млн руб.