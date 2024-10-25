Сергей Анурьев: «У нас и в России активная конкуренция»

«У нас и в России активная конкуренция»Гендиректор ГК «Литрес» о роли экосистем и новых точках роста бизнеса
В конце октября крупнейший в России книжный сервис «Литрес» (входит в одноименную группу компаний, которая является лидером российского рынка цифровых книг) запустит раздел вебтунов – южнокорейских цифровых комиксов. Права на локализацию вебтунов были приобретены «Литрес» напрямую у корейских правообладателей, среди них – издательства DCC Ent, Jaedam, Kenaz и D&C Media. Инвестиции в покупку прав и запуск раздела составили 30 млн руб., до конца 2024 г. планируется направить еще 20 млн руб.
Появление вебтунов на «Литрес» отвечает глобальному читательскому тренду на азиатскую литературу. К примеру, фэнтези-романы китайской писательницы Мосян Тунсю («Благословение небожителей»), согласно данным Всероссийского книжного рейтинга, в последние годы уверенно обосновались на первых строчках топ-10 самых продаваемых книг в России.
О том, какие читательские тренды определяют сегодня развитие рынка цифровых книг в нашей стране, как российская аудитория ищет замену выбывшим из-за законодательных ограничений авторам и за счет чего «Литрес» планирует конкурировать с экосистемными книжными сервисами, в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.